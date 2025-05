Un messaggio in codice per il principe Harry: cosa sta facendo la famiglia reale britannica durante le ultime celebrazioni.

Durante le celebrazioni per l’80º anniversario della fine della Seconda guerra mondiale in Europa, la famiglia reale britannica ha lanciato un chiaro messaggio a distanza al principe Harry. Re Carlo, la regina Camilla, William e Kate con i loro figli, e altri membri di spicco dei Windsor, si sono mostrati come un fronte compatto e sereno in pubblico, ignorando apertamente le recenti dichiarazioni esplosive del duca di Sussex. Ma cosa avranno mai fatto di tanto terribile? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme. Se vuoi farlo anche tu, guarda con noi il nostro nuovo video!

Photo Credits: Kikapress