Durante il Trooping the Colour, re Carlo è stato colto in un momento di forte tensione con Camilla. Cosa è davvero successo?

Il 14 giugno 2025 si è tenuto il tradizionale Trooping the Colour, la storica parata militare che celebra il compleanno ufficiale del sovrano britannico.

Ma proprio durante il tragitto in carrozza, un dettaglio ha attirato l’attenzione di molti: una conversazione privata tra Carlo e Camilla è stata interpretata da un esperto di lettura labiale come una vera e propria sfuriata del sovrano.

Secondo quanto riportato, re Carlo avrebbe pronunciato frasi come: “assolutamente folle, vergognoso, assolutamente straordinario”, seguite da un’altra espressione enigmatica: “Nel frattempo, non come me. Questa è la differenza tra me e lui”. Il contesto esatto delle parole resta incerto, ma c’è chi ipotizza un riferimento al principe Andrea.

Nonostante il momento di nervosismo, re Carlo ha portato a termine l’evento secondo il protocollo. Alcuni spettatori hanno notato anche che indossava una fascia militare che potrebbe non corrispondere al suo grado, alimentando ulteriori curiosità.

Continuano, inoltre, a circolare voci preoccupanti sulla sua salute: sebbene non ci siano comunicazioni ufficiali, alcune fonti parlano di una malattia oncologica incurabile con cui il sovrano convivrebbe da tempo.

LEGGI ANCHE:– Il principe Harry ha ricevuto un messaggio “feroce” al Trooping the Colour dopo la mossa chiave di William e Kate

Foto: Kikapress