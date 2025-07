Re Carlo cura Highgrove con dedizione assoluta, ma qualcosa ha incrinato l’armonia. 11 giardinieri se ne sono andati: ecco perché.

Per re Carlo III, la natura è una vera vocazione. Ma dietro gli incantevoli giardini di Highgrove, curati personalmente dal monarca da oltre quarant’anni, si nasconderebbero tensioni crescenti.

Negli ultimi tre anni, ben 11 dei 12 giardinieri ufficiali hanno lasciato l’incarico, incluso il capo giardiniere e il suo vice. Secondo quanto riportato dal Sunday Times, il motivo non sarebbe solo lo stipendio (in passato vicino al salario minimo) ma soprattutto le aspettative molto elevate del Re.

Il sovrano è noto per ispezionare il parco con forbici da potatura in mano, lasciando ai dipendenti appunti scritti a mano in inchiostro rosso. C’è chi apprezza la sua dedizione, ma altri trovano i suoi commenti troppo severi, al punto da minare il morale. Una segnalazione interna del 2023 ha denunciato sovraccarico di lavoro, lesioni fisiche e la mancanza di risorse adeguate.

Laa King’s Foundation ha avviato un’indagine: pur riconoscendo la carenza di personale, ha respinto le accuse di malagestione. Intanto, i giardini (che accolgono ogni anno oltre 40.000 visitatori) restano una delle espressioni più evidenti dell’estetica e della visione ecologista del sovrano.

