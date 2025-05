Nuova frattura all’interno della famiglia reale britannica. Questa volta a scatenare polemiche e malumori è stata una decisione di Re Carlo che, secondo fonti vicine a Palazzo, avrebbe lasciato una profonda delusione nel Principe Harry. Il gesto in questione riguarda la storica tradizione estiva della Royal Family nella residenza di Balmoral, in Scozia, un appuntamento al quale Harry non sarà più invitato. Nonostante gli anni difficili e i dissapori familiari, Carlo aveva sempre mantenuto aperta la porta del castello scozzese al secondogenito, onorando la tradizione inaugurata da sua madre, la Regina Elisabetta. Eppure, quest’anno qualcosa è cambiato. Ma cosa è successo davvero? Se vuoi scoprirlo anche tu, non devi far altro che guardare il nostro nuovo video!

Photo Credits: Kikapress