Doveva essere un gesto diplomatico, ma ha fatto infuriare i cuochi di corte e non solo. Ecco cosa è successo a Windsor.

Doveva essere un gesto di cortesia e diplomazia, ma si è trasformato in un piccolo caso di corte. Durante il sontuoso banchetto di Stato organizzato a Windsor in onore del presidente francese Emmanuel Macron, Re Carlo ha voluto stupire tutti scegliendo un nome d’eccellenza per firmare il menù: lo chef Raymond Blanc, tra i più noti rappresentanti della cucina francese.

Una scelta raffinata, certo, ma che ha fatto storcere il naso a molti sudditi britannici – e in particolare agli chef reali. A protestare apertamente è stato Darren McGrady, ex cuoco personale della regina Elisabetta e della principessa Diana, che ha definito la decisione “un enorme schiaffo in faccia” alla brigata di Buckingham Palace. Secondo McGrady, in un’occasione così simbolica il re avrebbe dovuto valorizzare i suoi cuochi di corte, quelli che da anni rappresentano l’eccellenza gastronomica del Regno Unito.

Il gesto, pensato per omaggiare la cultura francese, ha invece suscitato critiche proprio per l’opposto: come avrebbe reagito la Francia – si chiede McGrady – se Macron avesse chiamato un cuoco britannico per un banchetto ufficiale all’Eliseo?

Foto: Kikapress