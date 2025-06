Nuove polemiche su Meghan Markle: il lancio del vino rosé “As Ever” previsto per il 1° luglio scatena critiche su data e qualità.

Meghan Markle torna al centro delle polemiche con il lancio del suo nuovo vino rosé firmato “As Ever”, in arrivo il 1° luglio. Un’iniziativa imprenditoriale che, ancora prima del debutto sul mercato, ha già scatenato un’ondata di polemiche di non poco conto. A far scatenare le critiche sui social è stata innanzitutto la scelta della data del lancio, che molti ritengono inopportuna. Ma ci sono anche altri dettagli che non passano affatto inosservati, a partire dalla qualità del prodotto fino al suo stesso packaging. In rete si moltiplicano le reazioni, tra chi sta accusando la duchessa di trasformare ogni iniziativa in una strategia d’immagine volutamente provocatoria e chi si chiede se il vino sarà davvero all’altezza delle aspettative. Ma cosa avrà mai combinato stavolta Meghan? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video!

Photo Credits: Kikapress