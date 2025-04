William e Kate non parteciperanno alla Pasqua con Re Carlo. La scelta rompe la tradizione e solleva curiosità tra i fan della Royal Family.

Per Re Carlo III sarà una Pasqua senza i Principi del Galles: quest’anno William e Kate romperanno la tradizione e non saranno presenti alla consueta riunione della Royal Family accanto al sovrano. La scelta ha già fatto discutere gli osservatori reali e che non è passata indenne tra i corridoi di Buckingham Palace… Ma come celebrerà la Pasqua la coppia più amata del Regno Unito?

Leggi anche: — Shock a corte: si avvera la profezia di Lady Diana su William?

Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi: la decisione di Kate e William lontani da Carlo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. William e Kate, i tanto amati Principi del Galles ed eredi al trono, quest’anno romperanno una delle tradizioni più radicate della Royal Family: non celebreranno la Pasqua insieme a Re Carlo.

La scelta ha sorpreso molti, ma nasconde più di un motivo. Con i piccoli George, Charlotte e Louis in pausa scolastica fino al 24 aprile, i Principi del Galles hanno infatti scelto la semplicità: niente cerimonie ufficiali, niente flash, solo giochi all’aperto e cioccolato.

Secondo fonti vicine al palazzo, la decisione è stata comunicata direttamente al sovrano dall’erede: William ha parlato con il padre, spiegando il desiderio di trascorrere la festività in forma più intima, nella tenuta di famiglia a Norfolk.

Re Carlo si sarebbe mostrato molto comprensivo e avrebbe dato la sua benedizione, ma c’è chi mormora che il gesto non sia passato inosservato tra le mura di Buckingham Palace.

In realtà, già l’anno scorso avevano già saltato l’appuntamento pasquale, ma l’assenza era più che giustificata: la diagnosi di cancro della Principessa e i problemi di salute del Re avevano portato a una celebrazione ridotta all’osso.

Quest’anno, invece, la Royal Family si riunirà a Windsor senza la coppia più popolare. Ci saranno però la Regina Camilla , la Principessa Anna e gli Edimburgo.

Photo Credits: Kikapress