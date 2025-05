William e Kate hanno uno stipendio mensile che lascia senza parole. Scopri a quanto ammonta la cifra che intascano ogni mese!

Che William e Kate fossero tra i membri più ammirati della famiglia reale britannica è risaputo, ma forse non tutti conoscono l’entità del patrimonio che li sostiene ogni mese con uno “stipendio” da capogiro. I principi del Galles non solo si dividono tra impegni istituzionali e beneficenza, ma possono contare anche su un’entrata regolare veramente alta, frutto di un sistema ereditato da secoli di tradizione. Con quello che percepiscono ogni mese, potrebbero permettersi acquisti da sogno in qualsiasi città del mondo. Uno stipendio da veri reali, che rende il loro stile di vita ancora più affascinante agli occhi del pubblico. Ma a quanto ammonta davvero il loro stipendio? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video!

LEGGI ANCHE:– Meghan Markle lancia una frecciatina alla defunta regina: “Non chiedere l’opinione di nessuno”

Photo Credits: Kikapress