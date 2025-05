Chiara Ferragni, ospite del podcast di Valentina, torna a parlare di relazioni tossiche: e c’è chi ci vede frecciate neanche troppo velate a Fedez.

Un podcast in famiglia che si trasforma in una seduta collettiva (e pubblica) sulle relazioni del passato: è quanto abbiamo visto e sentito nell’ultima puntata di Storie oltre le Stories, il podcast di Valentina Ferragni che ha visto come ospiti speciali le sorelle Chiara e Francesca. Il tema? Gli ex, naturalmente. E tra aneddoti e riflessioni, non sono mancate certe osservazioni che in molti hanno subito collegato alla fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez. Con parole che generiche su relazioni tossiche, insicurezze maschili e l’illusione di aver vissuto rapporti sani, Chiara ha aperto un nuovo fronte, facendo intuire che certi capitoli, anche se chiusi, sono ancora fonte di pensieri pungenti. Il tutto, ovviamente, sotto lo sguardo (e il microfono) della sorella minore. Ma cosa avrà mai detto su Fedez? Se vuoi scoprirlo anche tu, non devi far altro che guardare il nostro nuovo video!

LEGGI ANCHE:– Fedez al Gran Premio di Monaco, l’orologio rosa che costa più di un monolocale a Milano: il suo valore supera ogni immaginazione

Photo Credits: Shutterstock