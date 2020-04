1° compleanno di Archie: i fan gli regalano una foresta, sorpresa della Regina

Il 6 maggio prossimo il primogenito di Harry e Meghan, Archie, compirà 1 anno: il primo compleanno sarà speciale, con due feste, tanti regali – compresa una foresta dai fan – e una sorpresa della Regina

1° compleanno di Archie, la Regina impaziente: cosa faranno Harry e Meghan

Mancano ancora tre settimane prima di festeggiare il 1° compleanno di Archie, ma Harry e Meghan stanno pianificando tutto affinché il 6 maggio sia un’occasione indimenticabile per il loro primogenito che si ritroverà a festeggiare e spegnere candeline due volte.

I Duchi del Sussex, infatti, hanno in programma una festa a Los Angeles con la nonna Doria Ragland oppure a Malibù direttamente nella loro nuova casa e poi tornare – Coronavirus permettendo – in Inghilterra e riunire la Royal Family presso la residenza estiva della Regina Elisabetta in un informale picnic.

A svelare i piani della coppia è un insider a US Weekly da cui trapela un certo entusiasmo da parte di Elisabetta II di riabbracciare il nipotino che non vede oramai da diversi mesi.

Il figlio di Harry e Meghan compie un anno, piovono già regali clamorosi

Sarebbe già pronta per il 1° compleanno del piccolo Archie una sorpresa speciale: un piccolo cavallino a dondolo in legno in attesa di poter cavalcare un pony vero… D’altronde Archie è cresciuto a contatto con la natura e adora i cavalli, proprio come il nonno Carlo:

“Strilla di eccitazione quando vede i cavalli – ha fatto sapere la fonte vicina ai Duchi al settimanale statunitense -. Archie ama stare fuori e puoi già dire che ha ereditato la passione del principe Carlo per la natura. È così felice nel vedere tutti gli alberi. Ora che sta iniziando a camminare, è interessato a tutto. Finirà spesso coperto di fango”.

Un regalo davvero insolito ma preziosissimo è già arrivato dalle migliaia di fan di Harry e Meghan sparse per il mondo. Proprio per assecondare la passione del loro primogenito per il verde e l’ambiente è partita una iniziativa green da novembre 2019 quando i seguaci della coppia hanno iniziato a piantare alberi un po’ dappertutto.

L’obiettivo di 10mila arbusti è stato ben presto rimpiazzato da oltre 100mila nuove piante agli inizi di aprile, ma il regalo è destinato a diventare ancor più imponente!