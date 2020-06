Ha 14 anni e aveva predetto la pandemia mondiale del Coronavirus. Ora lancia una nuova profezia: prepariamoci ad una nuova catastrofe a partire da dicembre

Ha soli 14 anni ma Abhigya Anand aveva già avvertito l’arrivo della pandemia mesi fa e ora lancia una nuova profezia sul Coronavirus. Tra dicembre 2020 e marzo 2021 dobbiamo prepararci ad una nuova ondata.

Non lasciatevi ingannare dalla giovane età, Abhigya Anand ha già un diploma post laurea in Microbiologia ayurvedica ed è un astrologo di fama internazionale.

Nel 2019 aveva predetto che il mondo sarebbe andato incontro ad una pandemia globale e che la Cina sarebbe stato tra i Paesi più colpiti. Ma non si è fermato qui. Ha previsto che la pandemia avrebbe cominciato la sua discesa a partire dal 31 marzo 2020 e che si sarebbe completamente dissolta il 5 settembre dello stesso anno.

Purtroppo però, non potremo tirare un sospiro di sollievo a lungo. Secondo le sue previsioni, il 20 dicembre una nuova catastrofe si abbatterà su di noi e andrà avanti fino a marzo dell’anno prossimo. Anand non ha rivelato altri dettagli, se non che sarà ben più grave del Covid.

Per il giovane il Coronavirus è stata la risposta della natura ai maltrattamenti subiti dalla Terra; il 14enne ha dichiarato che l’uomo dovrebbe smettere di uccidere gli animali e danneggiare la natura per evitare l’ira della madre Terra. Inoltre è stato causato anche dall’allineamento di Marte con Saturno, Giove e la Luna; anche la nuova tragedia sarà influenzata dagli astri, in particolare dall’allineamento di Giove con Saturno.

Su internet gli utenti sono divisi, tra chi crede alle parole del ragazzo (che ha un grande seguito) e chi invece resta scettico.

Crediti foto@instagram.com/abhigyaanand/