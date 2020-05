Adele compie 32 anni, irriconoscibile: c’è chi la scambia per Katy Perry

Compleanno in quarantena per Adele, che posta una foto sui suoi social per festeggiare con i suoi fan. Ma qualcuno la scambia per Katy Perry

Compleanno in quarantena per Adele che il 5 maggio ha spento 32 candeline. L’artista ha deciso di condividere questo giorno così importante virtualmente con i fan, ma qualcuno non l’ha riconosciuta e ha pensato addirittura che fosse un’altra artista: Katy Perry.

Adele compie 32 anni irriconoscibile: sempre più magra c’è chi la scambiata per Katy Perry

Una Adele in splendida forma e visibilmente diversa da quella che si presentò al pubblico 2008. La cantante di successi come Rolling In the Deep e Hello, ha dichiarato di aver perso 30 chili grazie alla dieta Sirt. Tubino aderente nero, gambe in bella vista, capelli lunghi e un sorriso raggiante: così Adele si è mostrata nella foto per il suo 32esimo compleanno, condivisa sui suoi social.

Tantissimi i commenti entusiastici per questo nuovo look e una forma fisica eccezionale, ma qualcuno sottolinea come sia irriconoscibile: “Ma è Katy?” cinguetta un utente riferendosi a Katy Perry; un altro dice “Adele assomiglia a Katy e Sarah Paulson”. Un altro sentenzia che il look sarà anche in stile Katy Perry, ma non ci sono storie, si tratta di Adele!

Tra tanti commenti anche chi sperava di festeggiare questo compleanno con un suo nuovo album. Purtroppo a causa del coronavirus l’uscita del nuovo lavoro della cantante premio Oscar per Skyfall è stata rimandata a fine 2020 se non addirittura al 2021. Attualmente Adele si trova in America, dove sta vivendo questa quarantena ufficialmente single, dopo aver firmato le carte del divorzio da Simon Konecki, con il quale ha avuto il figlio Angelo.

