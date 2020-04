Alberto Angela spiazza i fan, ecco quanti anni ha: pioggia di tweet “bollenti”

In occasione del suo compleanno, la Rai ha omaggiato Alberto Angela trasmettendo “Stanotte a San Pietro”: pioggia di auguri e commenti dal popolo del web, il divulgatore scientifico imbarazzato per tanta popolarità

Alberto Angela, auguri all’ “Uomo delle Meraviglie”

L’età di Alberto Angela ci sorprende sempre: l’8 aprile il divulgatore scientifico ha compiuto 58 anni e ha festeggiato in tv con la messa in onda su Rai 1 dello speciale “Stanotte a San Pietro”. Viale Mazzini ha reso omaggio al figlio di Piero Angela il quale, prima della trasmissione, ci ha tenuto a realizzare un intro ad hoc per lanciare un messaggio di speranza agli italiani a pochi giorni dalla celebrazione della Pasqua.

“Questa puntata vuole essere uno sguardo fiducioso al futuro, perché, quando l’angoscia di questi giorni sarà finita, in questa piazza torneranno gradualmente tutti i suoi mille colori, così come nelle nostre città, nei nostri giorni e nelle nostre vite”.

Per tutta la giornata di ieri Alberto Angela ha ricevuto messaggi di auguri dai suoi fan, alcuni piuttosto espliciti, e di complimenti per il livello delle sue trasmissioni:

“In una, tv di stato la cultura è d’obbligo.. più programmi dedicati alla cultura.. .e più spazio ad #AlbertoAngela.. esistono ancora, persone che si vogliono emozionare..ammirando la #StanotteASanPietro” https://twitter.com/techpat_yt/status/1247879444666232832

Alberto Angela sex symbol della cultura: il popolo del web incredulo sulla sua età

“Oggi #AlbertoAngela compie 58 anni ed in suo onore hanno mandato una puntata dove parla del Vaticano ed io resto sempre più INCANTATA da lui mentre lo ascolto!!! Sono contenta che si renda omaggio ad un divulgatore come lui e non sempre e solo a gente trash.” Buon compleanno al sex symbol Alberto Patrimonio Unesco Angela #AlbertoAngela

Buon compleanno al sex symbol Alberto Patrimonio Unesco Angela #AlbertoAngela pic.twitter.com/2GZFANTK1U — {[(MANUEL)]} Ⓜ️ (@Manuel_Real_Off) April 8, 2020

L’amatissimo presentatore ha voluto ringraziare tutti per l’affetto dimostratogli con un lungo messaggio apparso sui suoi profili ufficiali (QUI QUELLO INTEGRALE):

“È da stamattina che ricevo i vostri auguri, come non me lo sarei aspettato. Sono tanti, da ogni parte. E soprattutto colmi di affetto. E questa cosa mi ha fatto prima emozionare. Tanto. Poi pensare. È vero, è un momento triste e difficile. Ma l’affetto che avete mostrato mi sussurra anche un’altra cosa: proprio perché è un momento così difficile abbiamo bisogno di stare uniti e condividere emozioni e sentimenti”.

“Vi ringrazio dei vostri auguri e per l’affetto: non è solo per il compleanno. Ma per ciò che dimostrate, indirettamente. Siamo tutti uniti in questo momento. Come tante voci, in mezzo al buio, che si cercano, si uniscono, dandosi forza vicendevolmente e rischiarano l’oscurità con il calore.

Non smetterò mai di sorprendermi della profonda umanità che ha il nostro Paese”.

Foto@Kikapress