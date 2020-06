Alberto Matano: “L’amore è tutto” e spunta una foto con la famosa collega

Ospite di Mara Venier a Domenica In, Alberto Matano si commuove in diretta e si lascia andare a qualche confessione privata: “L’amore è tutto”, e spunta sui social una foto insieme alla nota conduttrice Rai. È lei la fidanzata?

Domenica In, Alberto Matano con gli occhi lucidi: la bella sorpresa

Volto rassicurante del Tg1 prima e conduttore orgoglioso de La vita in diretta ora, Alberto Matano è stato graditissimo ospite di Mara Venier nella puntata di Domenica In andata in onda ieri, 7 giugno. L’affermato giornalista Rai si è reso protagonista di una intervista particolarmente toccante ed è arrivato a commuoversi in diretta grazie alla sorpresa che gli ha fatto la padrona di casa.

Il 47enne di Catanzaro, infatti, è riuscito a rivedere – seppur in collegamento – i suoi genitori e non ha saputo trattenere le lacrime riservando per la sua famiglia parole davvero emozionanti.

Leggi anche: >> MARA VENIER SALVATA DA ALBERTO MATANO, QUELL’EPISODIO DRAMMATICO CHE NON DIMENTICA: “MI SEI STATO VICINO COME UN FRATELLO”

“Ho capito in questa quarantena che alcune cose le diamo per scontato, è una fortuna poter avere ancora i miei genitori, mi sono mancati tantissimo. Non mi aspettavo questa sorpresa” ha confessato il conduttore che, dopo poco, si è lasciato andare ad altre rivelazioni sulla sua vita privata. “Io non ho figli, perché non sono arrivati, perché la vita doveva andare così, perché eravamo molto giovani quando potevano arrivare. Questi nipoti quindi… io li amo come se fossero figli miei”.

Alberto Matano, quelle parole sull’amore infiammano il gossip: chi è la fidanzata?

E ancora una riflessione sull’amore che ha fatto scattare i fan del giornalista aumentando i rumor che nelle ultime ore circolano su di lui:

“Spero di riuscire a portare a termine delle cose che mancano, l’amore è tutto, senza amore non sarei così, spero quindi di concludere un percorso di vita, non avrei potuto affrontare questo momento così difficile, mi auguro una vita piena d’amore”.

Il gossip sempre più insistente a cui ci riferiamo ha a che fare con una sua famosa collega Rai con cui Alberto Matano si è mostrato sabato per le vie di Roma. Con un messaggio “innocuo” come “Olé” ma hashtag che invece stuzzicano non poco la curiosità degli spettatori (#eccoci #finalmente), il volto de La vita in diretta ha postato un selfie con la bella Roberta Morise de I Fatti vostri.

Alberto Matano e Roberta Morise, fidanzati o amici?

Inutile dire che il popolo del web che segue e ama Matano è impazzito, anche se il mistero sulla sua fidanzata si infittisce: nessuna conferma ufficiale, infatti, è arrivata in merito e la Morise potrebbe essere “solo” una amica speciale considerando che i due sono colleghi e lavorano entrambi presso gli studi Rai di via Teulada.

Leggi anche Mara Venier, gaffe a Domenica In su Bugo: come l’ha chiamato Una Domenica In ricca di colpi di scena quella andata in onda il 5 Aprile: dall'incidente hot di Mara Venier alla gaffe nel dimenticarsi il nome di Bugo

Foto@Kikapress