Nuovo look per Alessandra Amoroso che sfoggia un nuovo taglio e colore di capelli. Intanto arriva la conferma della fine del suo amore con Stefano.

Nuovo anno nuovo look per Alessandra Amoroso, che con un colpo di testa cambia colore di capelli e appare quasi irriconoscibile. E i fan si dividono.

Alessandra Amoroso irriconoscibile: cos’ha fatto ai capelli?

Un cambio netto per la 33enne cantante salentina che ha sfoggiato sui social un color argento di capelli. E’ stata la stessa Alessandra a dare la notizia dell’avvenuta trasformazione, pubblicando su Instagram la foto del nuovo look, accompagnata dalle parole:

“Perché vivo a colori, rido e me ne frego! #megliocambiareno”

Già prima di capodanno, la Amoroso aveva abbandonato l’usuale colore castano scuro per diventare bionda, e in quell’occasione qualche fan aveva ravvisato una somiglianza con Emma Marrone. Ora un nuovo cambio: via il biondo e spazio all’argento e anche ad un nuovo taglio. Dopo il successo strepitoso del suo ultimo tour ’10 tour’, Alessandra Amoroso si è presa una pausa per riposarsi un po’ e dedicarsi a se stessa. Occasione perfetta anche per sperimentare nuovi look e nuovi stili.

Cambio di look: segno di una crisi amorosa?

Certo, di solito si dice che quando una donna cambia così radicalmente i capelli dietro al gesto si cela una crisi amorosa. Ed effettivamente nelle ultime i rumors che parlavano di una crisi tra lei e il fidanzato Stefano Settepani, sono stati confermati.

E mentre i fan si dividono tra chi la adora, chi la trova irriconoscibile e non gradisce il nuovo look e chi le da suggerimenti per cambi futuri, noi auguriamo ad Alessandra un futuro radioso e il nuovo look ci piace molto.

Crediti foto@Kikapress