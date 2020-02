Ad Amici 19, Maria De Filippi accoglie Elodie, Enrico Nigiotti, Giordana Angi e Alberto Urso dopo Sanremo, ma Riki che fine ha fatto? I rumors sui gelidi rapporti con la conduttrice

Amici 19, come stanno le cose tra Maria De Filippi e Riki?

L’ultima puntata del sabato pomeriggio di Amici 19 ha visto gli alunni sfidarsi per una maglia in vista del serale, ma Maria De Filippi ha voluto anche rendere omaggio a 4 ex volti della scuola che hanno calcato il palco dell’Ariston per Sanremo 2020.

La conduttrice, infatti, ha accolto calorosamente Elodie, Enrico Nigiotti, Giordana Angi e Alberto Urso che, sebbene non siano arrivati sul podio del Festival come Emma Marrone, Marco Carta o Valerio Scanu, hanno comunque ottenuto un buon successo alla kermesse partendo dal talent di Canale 5.

Elodie ha riproposto “Andromeda”, Enrico Nigiotti è stato presentato dalla ex fidanzata Elena D’Amario, emozionatissima nel rivederlo, e si è esibito sulle note di “Baciami adesso”, Alberto Urso ha incantato il pubblico con “Il sole ad est” e sul finire della puntata Giordana Angi si è emozionata cantando “Come mia madre”.

Moltissimi spettatori, però, hanno notato un’assenza più che rilevante: perché ad Amici 19 non c’era Riki?

Amici 19: mistero su Riki, Maria De Filippi non lo ha convocato insieme agli altri ex alunni?

Riccardo Marcuzzo ha partecipato a Sanremo con “Lo sappiamo entrambi”, eppure non figurava tra gli ospiti di Maria De Filippi. Sui social si è scatenato il tam tam sul motivo della mancata convocazione – o dell’eventuale rifiuto – e molti utenti hanno paragonato il giovane Marcuzzo a Valerio Scanu per via dei rapporti oramai glaciali che intercorrono con Maria De Filippi.

“Ma in tutto ciò Riki dov’è?”

“io credo solo che Riki sia stato così arrogante da essere scomunicato anche da Maria”

Voci di corridoio, da prendere come sempre con le pinze, riportano di alcune incomprensioni tra lo staff di Queen Mary e quello di Riki, seguito – come sappiamo – da Francesco Facchinetti. Per il momento il giovane cantante tace così come la presentatrice… Staremo a vedere se arriveranno chiarimenti e delucidazioni nei prossimi giorni.