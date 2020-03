Amici 19, Vanessa Incontrada su Alessandra Celentano: “Ci sono rimasta male”

Dopo le discussioni avvenute tra Vanessa Incontrada e Alessandra Celentano durante la seconda puntata del serale di Amici 19, la giudice si lascia andare ad un amarissimo sfogo in una lettera aperta

Guerra tra Vanessa Incontrada e Alessandra Celentano? È successo dopo lo scontro in puntata

Il serale di Amici 19, dopo l’attacco di Nicola Porro e la replica di Maria De Filippi, l’assenza di pubblico e le faide interne tra ballerini, ha visto scoppiare un nuovo focolaio di polemiche: stavolta tra Vanessa Incontrada e Alessandra Celentano.

L’attrice ha preso sul personale le parole della prof. di ballo che in puntata ha definito i giudici esterni incompetenti per quanto riguarda la danza, così si è fatta avanti replicando alla temuta Celentano la sua posizione in una lettera aperta.

“Alessandra Celentano non può permettersi di darmi dell’incompetente! Lei non sa nemmeno se io ne capisco di danza o meno!”

Vanessa Incontrada ha giustificato i suoi pareri sui ballerini di Amici 19 sottolineando che “ho studiato danza per molti anni, anche a livello agonistico. Credo di poter esprimere la mia opinione!”

Inoltre ha confessato di esserci rimasta molto male per l’atteggiamento della storica prof. e anzi ha rincarato la dose:

“Non ci vuole per forza un diploma per dare un giudizio competente. Anche la maestra Celentano, ad esempio, giudica tutti gli stili di danza pur non avendo né diplomi né studi alle spalle su molte delle discipline”.

Ne è un esempio perfetto Valentin, continuamente attaccato dalla Celentano “pur non avendo fatto studi di danze latine! Eppure mi sembra che noi giudici esterni non l’abbiamo mai attaccata in merito!”, ha infatti puntualizzato l’attrice italo-spagnola.

Il clima al serale di Amici 19 è caldo, vedremo se Vanessa Incontrada e Alessandra Celentano affronteranno la terza puntata con un altro spirito, anche se – a giudicare dalle premesse – ci aspettiamo un serale ancora più scoppiettante!

