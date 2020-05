Era stato tra i primi nomi annunciati del cast di Amici Speciali, poi Enrico Nigiotti è sparito dall'elenco. Dopo tante supposizioni è il cantante a svelare la verità sul suo no.

Non sarà nel cast del nuovo programma Mediaset ‘Amici Speciali’ in partenza a metà maggio, e dietro al perché dell’assenza di Enrico Nigiotti ne sono state dette tante. Ora il cantante toscano rompe il silenzio e spiega il doloroso motivo che lo ha portato a dire no.

Amici Speciali, Enrico Nigiotti dice no: dietro al motivo un grande dolore

Tra i primi concorrenti annunciati da Maria De Filippi per il nuovo programma Mediaset, c’è stato Enrico Nigiotti. Poi il il suo nome è scomparso improvvisamente dall’elenco, e a quel punto la macchina delle congetture è partita a gran voce. Si è arrivati ad ipotizzare anche una furiosa litigata tra Nigiotti e la padrona di casa di ‘Amici’.

Ora è il cantante a mettere un punto definitivo a questa storia, stanco delle troppe illazioni che sono state fatte sulla sua assenza ad ‘Amici Speciali’. Nessun litigio con Maria De Filippi, ma purtroppo un grave lutto. Ecco la motivazione che lo ha spinto a dire no. Enrico affida la spiegazione ad una stories di Instagram (qui il link):

“Ho letto notizie e supposizioni riguardo la mia assenza ad Amici Speciali. Ho un bellissimo rapporto con Maria ma sono stato io a non voler partecipare. – e poi spiega il motivo – Ho perso una persona molto importante poche settimane fa e non me la sento di andare in tv, non ho la testa adesso. Tutto qui.”

Nigiotti non scende nei dettagli, dicendo chi è la persona importante o quale sia la causa della sua scomparsa. Ma dopo tutto questo non è importante. Le cose fondamentali Enrico le ha dette. E a noi non resta che rispettare la sua scelta e mandargli un abbraccio virtuale.

Se non ci saranno cambiamenti, Amici Speciali andrà in onda dal 22 maggio. 4 puntate in prima serata condotte da Maria De Filippi, con 12 concorrenti. Il cast sarà composto da: Giordana Angi, Michele Bravi, Gabriele Esposito, Alessio Gaudino, Umberto Gaudino, Gaia Gozzi, Irama, Andreas Muller, Random, Javier Rojas, Stash&The Colors, Alberto Urso.

