Belen, confessione inaspettata su Instagram: “Copiavo Emma”

In una diretta su Instagram insieme ad un giornalista di CHI magazine, Belen si è lasciata andare ad una serie di confessioni su Emma Marrone ai tempi in cui si mise con Stefano De Martino. Ecco cos’ha rivelato

Belen su Instagram: “Copiavo Emma”

In questi giorni di quarantena anche Belen Rodriguez si ritrova a trascorrere più tempo del solito sui social per comunicare con i propri fan e aggiornarli: ieri in una diretta Instagram sull’account di CHI Magazine, la bella argentina ha dato succulento materiale ai milioni di seguaci per far parlare di sé.

Ha citato Freud e Platone nel corso dell’intervista, ma la parte più interessante per quanti hanno seguito il live è stata quella inerente ai retroscena più inediti ai tempi in cui Stefano De Martino lasciò Emma Marrone per mettersi con la Rodriguez.

Belen su Instagram: il retroscena che nessuno conosceva

“Quando mi sono fidanzata con Stefano, lui stava con Emma e io con Fabrizio. Poi è successo quello che è successo. Ci mettiamo insieme e io cantavo a casa, perché lui aveva accanto una cantante bravissima e io cantavo perché dicevo quella là è forte, io ero bella ma volevo essere brava anche in quel settore. E la copiavo. Quando ti innamori cerchi di emulare i suoi ex”.

Belen ha appena detto in diretta con chimagazineit che quando si mise con Stefano ha cercato di copiare Emma nel canto 😂😂😂 Poi dopo anni ha ammesso finalmente che quando lei si mise con Stefano lui stava ancora con Emma e lei con Corona — marcobrown 🍀 (@marcobrown55) March 25, 2020

Sul divorzio dal ballerino di origini partenopee, la 35enne ha inoltre svelato una serie di paure che la attanagliavano ogni volta che si incontravano per Santiago:

“Quando stavo con lui stavo benissimo, poi me ne andavo e le paure mi mangiavano il cervello. Pensavo magari se mollo l’indipendenza che ho acquisito e ritorno dipendente da lui che guaio se poi non va bene. Lui è uno tosto, mi sa tenere testa e non è facile per niente”.

Foto@Kikapress