Amata dal pubblico televisivo e seguitissima sui social, Benedetta Rossi sorprende tutti e mostra una foto in cui è irriconoscibile.

E’ tra le food blogger più amate della televisione e sui social è seguitissima; forte di questo, Benedetta Rossi non ha paura e si mostra irriconoscibile in una foto.

Benedetta Rossi irriconoscibile: la foto amarcord con i capelli lunghi e ricci

Semplicità e genuinità, sono le caratteristiche di Benedetta Rossi la food blogger più amata della Tv. Con il suo ‘Fatto in casa per voi‘ su Real Time, ha conquistato tutti. E’ anche molto seguita e attiva sui social dove spesso condivide pillole della sua vita quotidiana.

Come purtroppo troppo spesso accade in rete, più si è in vista più si attirano invidie. Ma Benedetta sa rispondere con calma e ironia agli haters e alle critiche. Quindi non sorprende che abbia deciso di condividere con i suoi numerosi follower una foto in cui è irriconoscibile.

Un look da rocker anni ’80 con capelli lunghi e ricci: questo era l’outfit della quattordicenne Benedetta (oggi 48).

“Quando metti in ordine e aprendo una scatola scopri che a 14 anni sembravi il chitarrista degli A-ha e avevi pure i baffetti. (Vietato zoomare).”

Così scherza ed ironizza la food blogger, che esponendosi in questo modo ha stuzzicato i suoi sostenitori a fare altrettanto, raccontando come hanno vissuto la loro adolescenza.

Crediti foto@instagram.com/fattoincasadabenedetta/