Test sierologico per Bianca Atzei e Stefano Corti: lei contagiata da Covid-19, lui no nonostante la quarantena passata assieme.

Finita la quarantena, Bianca Atzei e il fidanzato (la Iena Stefano Corti) si sono sottoposti al test sierologico per vedere se avevano sviluppato gli anticorpi da Covid-19. Lei è risultata positiva mentre lui, nonostante vivano insieme, è negativo.

Bianca Atzei contagiata da Covid-19, il fidanzato no: lo strano caso

In molti stanno facendo, privatamente, il test sierologico in grado di far sapere se sono stati sviluppati gli anticorpi da Covid-19. Ed è quello che hanno fatto, spontaneamente, anche Bianca Atzei e Stefano Corti.

“E’ incredibile, neanche farla contagiare è servito a liberarmi di lei”

Così scherza Corti sui social network dopo aver saputo che Bianca è risultata positiva al test. Lo strano caso è che la Iena invece è risultata negativa, nonostante la coppia (che sta insieme da più di un anno) abbia affrontato la quarantena insieme nella casa di Milano e nonostante il virus fosse estremamente contagioso.

La notizia dei risultati del test di Bianca Atzei e Stefano, sono stati dati dai due diretti interessati con delle storie di Instagram, dove i due hanno documentato anche la loro convivenza forzata tra ricette, prove di canto e allenamenti.

Corti ha fatto sapere che Bianca farà ulteriori test per capire se potrà donare il suo plasma per guarire altri malati da Covid-19. Probabilmente farà anche il tampone per accertare che non sia ancora incorso l’infezione.

Come quando e in che forma Bianca Atzei abbia contratto il coronavirus non si sa. Quello che è certo è che la cantante è apparsa visibilmente provata, nelle stories di Instagram, dalla notizia. Ma non ha perso l’ironia e così ha detto al compagno:

“Ecco, così non posso neanche dare la colpa a te!”

Crediti foto@Kikapress