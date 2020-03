Bianca Guaccero e i suoi colleghi tornano in onda con Pronto Detto Fatto su Instagram: ricca di frecciatine e commenti velenosi la prima puntata, ecco cos’è successo

Bianca Guaccero, Pronto Detto Fatto su Instagram funziona!

Dopo la necessaria riprogrammazione televisiva e il conseguente stop di tante trasmissioni, Bianca Guaccero è tornata a far sentire la sua presenza su Instagram organizzando una diretta di Pronto Detto Fatto insieme ai volti di sempre.

Ieri, lunedì 23 marzo, è partita la sperimentazione di questo nuovo format che avrà luogo tre giorni a settimana al fine di fare compagnia a tanti italiani che nel primo pomeriggio possono di nuovo riavere il piacere di guardare tutorial, fare gossip e sorridere insieme alla simpaticissima conduttrice, Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

Vince la sfida quarantena con Pronto Detto Fatto: la conduttrice inarrestabile

Bianca Guaccero non ha rinunciato a togliersi qualche sassolino dalla scarpa quando – a più riprese – ha sottolineato che l’idea di andare in onda su Instagram è stata ripresa da altri colleghi. Gambi, infatti, le ha dato man forte lanciando una frecciatina aperta: “Ci copiano tutti. Improvvisamente si aprono programmi social”.

A giudicare dai complimenti ricevuti, la prima puntata social di Pronto Detto Fatto ha funzionato parecchio: la spontaneità della presentatrice continua, come sempre, a deliziare gli utenti, ma a colpire è anche il suo indubbio fascino. Durante la diretta Instagram, infatti, il calciatore della nazionale francese Adil Rami, tra l’altro ex fidanzato di Pamela Anderson, ha commentato: “Lei è la più bella di tutte, molto di più di Pamela Anderson!”.

Jonathan, suo conoscente, ha così colto l’occasione per tentate di sistemare l’amica che – lo sappiamo – è single e possibilmente in cerca dell’anima gemella! Chissà che questa nuova avventura in quarantena non gli faccia davvero incontrare, anche se a distanza, la persona giusta…

Foto@kikapress