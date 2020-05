Divorzio dalla famiglia reale, colpa di Harry: Meghan Markle vittima?

In attesa di leggere la biografia di Harry e Meghan sul divorzio reale, trapelano dei dettagli inediti e inattesi: a voler fuggire è stato davvero il Principe? La Markle in tutta questa storia sarebbe solo una vittima

Biografia di Harry e Meghan, la verità sul divorzio dalla famiglia reale

Stampa e sudditi hanno sempre additato Meghan Markle come colei che ha stregato non solo il cuore, ma anche la mente del Principe Harry, arrivando a convincerlo addirittura a divorziare dalla famiglia reale: l’attesissima biografia dei Duchi del Sussex, però, promette di rivelare dettagli inediti su quella che è stata definita dai tabloid la “Megxit”.

Leggi anche: >> HARRY STA MALE, IL PEGGIORAMENTO DELLA MALATTIA DALLA NASCITA DI ARCHIE: COS’HA RIVELATO IL CHIRURGO

Il memoir, in uscita l’11 agosto, si intitola “Finding Freedom” e nella spasmodica ricerca di libertà che ha tenuto gli appassionati di Royal Family con il fiato sospeso per diverse settimane, Meghan Markle figurerebbe soltanto come una vittima, una pedina di Harry.

Leggi anche: >> IL PRINCIPE HARRY AI FERRI CORTI CON CARLO: L’AFFRONTO AL PADRE CHE NESSUNO IMMAGINAVA

Sarebbe infatti stato il fratello di William a decidere di rinunciare a titoli e rendite e scappare il più lontano possibile dalla famiglia. Harry sarebbe stato piuttosto contrariato dal conio della parola “Megxit” per indicare la voglia di indipendenza della moglie, che invece si sarebbe mostrata scettica rispetto alla sua volontà di lasciare tutto.

Divorzio reale, è stata tutta colpa del Principe: Elisabetta furiosa

Leggi anche: >> MEGHAN MARKLE RISCHIA DI ESSERE COMPROMESSA? QUELLE INFORMAZIONI SEGRETE NEL CV. CHE POSSONO COSTARLE LA CARRIERA

Lady Markle – stando ad alcune dichiarazioni di un insider – avrebbe chiesto a più riprese al marito se fosse sicuro della sua scelta; poi lo ha appoggiato perché lo vedeva infelice da troppo tempo. Il Sun e il Mirror hanno parzialmente riabilitato l’immagine dell’attrice statunitense agli occhi degli inglesi riportando la dichiarazione di un addetto alla pubblicazione che ha rivelato:

Leggi anche: >> LADY DIANA, COSA SCRISSE AI FIGLI PRIMA DI MORIRE? IL GRANDE RAMMARICO VERSO DI LORO

“La biografia è il primo ritratto onesto di ciò che è successo a Meghan e Harry. Non vuole essere divisivo, ma onesto. E se si vuole essere onesti si devono mettere in chiaro tutti i ruoli giocati da ogni attore, da William e Kate a quelli che sostenevano di essere amici dei Sussex e li hanno, invece, lasciati soli”.

Leggi anche: >> REGINA ELISABETTA NON PARLA CON HARRY DA DUE ANNI, QUELLE URLA PRIMA DELLE NOZZE E POI IL DIVORZIO

Insomma, la scottante biografia di Harry e Meghan promette di far infuriare parecchio la Regina Elisabetta, Carlo e il suo primogenito, ma Harry ha sempre avuto le idee chiare e come Lady Diana, ha bisogno della sua libertà per essere felice.

Leggi anche Harry e Meghan in bancarotta? Ecco quanto spendono a settimana, la cifra stellare Il divorzio di Harry e Meghan dalla Royal Family è stato più pesante del previsto economicamente parlando: rischiano la bancarotta? Rumors sulla cifra stellare che spendono ogni settimana per mantenere l’alto tenore di vita

Foto@Kikapress