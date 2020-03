View this post on Instagram

Alla luce di quanto riportato dai media in Italia e fuori Italia in riguardo ai miei commenti, vorrei precisare che le intenzioni erano quelle di dire che nel weekend scorso (importante sottolineare "weekend scorso") cè stato un assalto ai supermarket di lunghe file con conseguente carenza di cibo e acqua in bottiglia a disposizione (non acqua pulita dal rubinetto). Non ho mai riferito di una Italia nel collasso o catastrofica perchè non è così. Avendo figli a Milano continuo a monitorare a distanza la situazione e sono completamente fiduciosa che il Governo stà attuando le misure più idonee per contrastare questa che di emergenza si tratta. Non credo sia tempo di speculare con maliziose interpretazioni da parte dei media che possono solo esacerbare gli animi. L'Italia ha storicamente dato insegnamenti ad altri Paesi di come costruire e come saper superare profonde crisi ed è sempre stata precursore di innovazione e modelli da seguire. L'Italia è riuscita nel passato e riuscirà anche stavolta a superare il peggio. Ho sempre considerato l'Italia come il mio Paese adottivo e non ammetto che qualcuno strumentalizzi le mie parole per secondi fini. Fiduciosi seguiamo quanto le ordinanze prevvedono e stiamo a casa. #iorestoacasa