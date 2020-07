Camilla Parker Bowles, preoccupa la sua salute: ‘Ho dovuto smettere’

Camilla Parker Bowles in un'intervista radiofonica confessa di avere un problema di salute che la costringe ad uno stop. Ecco di cosa si tratta

Un problema di salute impone uno stop a Camilla Parker Bowles. E’ la stessa Duchessa di Cornovaglia a dare la notizia, ma i sudditi inglesi possono stare tranquilli: non è niente di grave.

Camilla Parker-Bowles, preoccupazione per la sua salute: "Ho dovuto smettere"

Non c’è pace per i sudditi della corona inglese. Dopo l’apprensione per la salute del Principe Carlo (che aveva contratto il Coronavirus), è la volta della consorte Camilla Parker Bowles. Il popolo anglosassone può tuttavia tirare un sospiro di sollievo, perché il problema di salute che riguarda la duchessa non è nulla di grave.

72 anni, sempre molto attiva, Camilla ha fatto sapere durante un’intervista radiofonica di aver dovuto sospendere le lezioni di danza a causa di alcuni problemi alla schiena. Un amore quello per il balletto che l’ha portata, durante la quarantena, a praticarlo per 20 minuti al giorno.

“Faccio le lezioni su Facebook. – avrebbe dichiarato la Duchessa secondo quanto riportato dall’Express.uk – Ma poi ho fatto qualcosa di sbagliato ed è successo qualcosa alla mia schiena. Perciò ho dovuto smettere, ma non vedo l’ora di ricominciare: dopo averlo fatto ti senti così bene!”

Durante il lock down che la coppia ha passato in Scozia a Balmoral, internet si è rivelato un prezioso mezzo non solo per fare attività fisica, ma anche per mantenere i rapporti con la famiglia.

“Nel momento in cui siamo entrati nel lockdown abbiamo vissuto con Internet. – Ha raccontato Camilla Parker Bowles – Abbiamo visto la famiglia, abbiamo parlato, abbiamo riso, abbiamo scherzato, abbiamo fatto di tutto…”

