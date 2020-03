Camilla Parker-Bowles, svelate le fantasie imbarazzanti di Carlo

Carlo e Camilla, amanti focosi da decenni, sono stati colti in flagranza anni fa quando al telefono il Principe le confessava le sue più imbarazzanti fantasie: ecco di cosa si trattava

Carlo e Camilla, la passione sotto le lenzuola divenne pubblica

Carlo e Camilla si conoscono da una vita, sono sempre stati attratti l’uno dall’altra e hanno vissuto parallelamente al matrimonio con Diana la loro focosa relazione clandestina fino ad uscire ufficialmente allo scoperto due anni dopo la sua morte.

Nel 2005 sono arrivate le seconde nozze per il futuro erede al trono, ma negli anni in cui era sposato con Lady D. non sono mancati gli scandali a corte.

Parliamo di telefonate bollenti, nomignoli altrettanto imbarazzanti (Fred e Gladys) e voci supportate proprio dalla Spencer che in un’intervista del passato definì “affollato” il suo matrimonio con Carlo.

Quando Carlo non si tratteneva con Camilla, anche durante il matrimonio con Diana

Anche in luna di miele la presenza di Camilla era una costante per Carlo che, in effetti, non è mai riuscito a contenere il suo trasporto per la Parker-Bowles che lo conquistò rivelandogli che la sua bisnonna e il bisnonno di lui – Re Edoardo VVI – sarebbero stati amanti.

Dobbiamo tornare indietro agli anni ’90 quando vennero alla luce alcune pruriginose telefonate hot tra Carlo e Camilla, in cui il Principe del Galles le svelò una imbarazzante fantasia erotica che finì per gettare nella vergogna tutta la Royal Family.

Il principe e Camilla, imbarazzo a corte per quella fantasia

La frase più famosa passata alla storia ritrae un Carlo senza vergogna che le sussurrava di voler trasformarsi in un paio di sue mutandine, o meglio ancora “una scatola di Tampax, così potresti semplicemente continuare”.

Per anni – e forse ancora oggi – l’affronto a Diana e alla sua memoria, il poco rispetto nei confronti anche dei figli e degli stessi sudditi ha ostacolato Carlo e Camilla nella classifica di gradimento, anche se ora le cose sembrano andare meglio…

