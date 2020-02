Il matrimonio di Carlo e Diana resta uno degli eventi mondani più importanti del secolo scorso, ma il Principe, poco prima delle nozze, fece una crudele confessione agli amici sulla giovane Spencer.

Carlo e Diana, matrimonio di convenienza: le brutte parole del Principe sulla futura moglie

Fu senza dubbio il matrimonio del secolo quello celebrato nel luglio 1981 tra Carlo e Diana: lui Principe del Galles e futuro Re d’Inghilterra e lei bellissima semi-sconosciuta più giovane di 12 anni. I retroscena sulla coppia si arricchiscono di nuovi particolari grazie a documentari inediti che non fanno che rafforzare la prima impressione che la maggior parte dei sudditi ebbe sulla coppia.

Il loro non era un amore sconvolgente e passionale, sembrava più un dovere nei riguardi del buon nome della famiglia e del proprio Paese.

A poche ore dalle nozze Carlo manifestò un evidente stato di ansia e confusione mentale dettato non solo dalla differenza d’età con Diana, ma anche e soprattutto dalla fretta di dimenticare Camilla Parker Bowles ed evitare di diventare come lo zio Edward VIII.

In effetti all’amica di sempre Penny Ramsay il Principe avrebbe chiaramente detto:

“Voglio fare la cosa giusta per il mio Paese. Voglio fare la cosa giusta per la mia famiglia.”

Stando alle novità diffuse dal documentario Charles and Di: The Truth Behind Their Wedding, Carlo confessò poi ai suoi amici:

“È molto bella, un papavero perfetto, ma è molto giovane. Non sembra abbastanza grande per aver finito la scuola, figuriamoci per sposarsi”.

Diana Spencer, dal canto suo, la notte prima del matrimonio con Carlo, si ritrovò a cantare nervosamente:

“Sto per sposare il Principe del Galles”.

Il matrimonio tra di loro avvenne 39 anni fa, ma sappiamo bene che non è stato per sempre… e mentre William e Kate reggono al gossip e alle malelingue, Harry e Meghan hanno deciso di proteggere la privacy della propria famiglia e la loro intimità per non fare la fine di Lady Diana.

