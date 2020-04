Caterina Balivo festeggia così un mese di MyNextBook: piovono complimenti

MyNextBook il programma ideato da Caterina Balivo e dal marito Guido Maria Brera festeggia un mese di dirette: tantissimi i complimenti ricevuti.

Un traguardo importante quello festeggiato da Caterina Balivo che con il suo MyNextBook è arrivata ad un mese di dirette sul suo profilo Instagram. Tanti i complimenti che le sono arrivati e lei, sempre molto attiva sui social, ringrazia felice.

Come una sorta di arca di Noè, MyNextBook di Caterina Balivo ha raccolto romanzi, narrazioni e parole che porteremo con noi anche quando l’emergenza legata al coronavirus sarà terminata. Un’idea nata all’inizio del lockdown da lei e dal marito Guido Maria Brera (che la affianca in queste dirette) per recuperare tutti quei libri che avevamo sepolto in quella che era la nostra normalità. Tanti gli ospiti che hanno accetto l’invito di Caterina Balivo che dal lunedì al venerdì alle 15:00 li ha ospitati nella sua diretta.

“Grazie a tutti gli scrittori che si sono raccontati – ha scritto la Balivo per festeggiare il mese di dirette – ma soprattutto grazie a voi, perché ogni giorno siete tantissimi a seguirci e vi siete fatti conquistare da questa nuova iniziativa”

Da Massimo Gramellini che ci ha insegnato e ricordato che le cose belle possono accadere sempre a qualsiasi età, con il suo ‘Prima che tu venga al mondo’, a Walter Veltroni con il suo ‘Odiare l’odio’. 25 autori, molti dei quali candidati al Premio Strega, che hanno anche regalato qualcosa per affrontare il dopo lockdown. Come Gianrico Carofiglio, Fabio Genovesi, Alfonso Signorini, Sandro Veronesi, Fabio Volo, Elisa Maino, Stefano Massini, Francesco Piccolo e tanti tanti altri.

Il pubblico ancora una volta le ha dimostrato il suo affetto e la sua stima. Tantissimi sono stati i complimenti fatti a Caterina Balivo per MyNextBook.

“Ognuno di loro ci ha regalato qualcosa di profondo ed interessante ❤️” scrive un utente, a cui fa eco un altro “Ciao Caterina, grazie per questa ora che avete dedicato (tu, il Brera e lo scrittore /scrittrice) a noi tutti, avete rimpiazzato alla grande le due ore di spensieratezza che regalavi con “Vieni da me”! Dando spazio alla scrittura, alla cultura e alla spensieratezza!!!! Infinitamente grazie a te e al Brera”

Gli appuntamenti non finiscono qui e tanti sono gli ospiti che animeranno le dirette di questa settimana: si parte con Nicola Lagioia (lunedì 27), Leonardo Cecchi (martedì 28), Walter Siti (mercoledì 29), Ema Stokholma (giovedì 30) e Francesca Barra (venerdì 1 maggio). Appuntamento dal lunedì al venerdì alle 15:00 sul profilo Instagram di Caterina Balivo @caterinabalivo MyNextBook.

Crediti foto@Ufficio Stampa Goigest