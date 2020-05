Caterina Balivo in ansia, per un nodulo sospetto: ‘Devo fare accertamenti’

Una storia fortunatamente a lieto fine quella di Caterina Balivo, che si è sottoposta ad accertamenti dopo aver scoperto un nodulo al collo del piede.

Una giornata traumatica quella vissuta da Caterina Balivo il 19 maggio, ma che fortunatamente si è conclusa con delle buone notizie. La conduttrice di Vieni da me, si è recata in ospedale per fare alcuni accertamenti legati ad un nodulo sospetto.

Caterina Balivo in ansia, nodulo sospetto: ‘Devo fare accertamenti’

“Sveglia già a quest’ora ma per un motivo importante”

Così Caterina Balivo inizia il racconto della sua giornata e rivela ai followers di dover andare in ospedale per fare alcuni accertamenti. La Balivo rivela per la prima volta di aver scoperto a Gennaio un nodulo sul collo del piede. Il lockdown ha fermato tutto, e finalmente adesso al conduttrice è potuta andare in ospedale per fare una ecografia e capire di cosa si trattasse. La conduttrice ha raccontato di come sia stato traumatico l’ingresso in ospedale ed ha documentato fotograficamente il tutto.

“L’ingresso è stato traumatico mascherina, guanti, igienizzazione mani, misurazione della febbre e saturazione. Poi le sedute distanziate con i divieti di seduta tra una postazione e l’altra. Partire così la mattina non ha prezzo”.

Fortunatamente nonostante l’inizio di giornata un po’ in salita, la conclusione è stata positiva. Si tratta di una ciste, che potrebbe anche andare via da sola. Nel caso non avvenga, Caterina Balivo si sottoporrà ad un piccolo intervento per asportarla.

“Tutto perfetto – racconta Caterina in una delle Instagram Sotries – ecografia fatta. Praticamente è una ciste sul collo del piede che forse dovrò togliere o forse in estate potrebbe andarsene.”

Insomma un lieto fine per la bella conduttrice, tornata alla conduzione del suo programma dopo lo stop imposto dalla quarantena.

