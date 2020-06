Caterina Balivo senza freni su Instagram: dal nuovo lavoro alla cellulite

Riflessioni, prese di coscienza e scomode verità: Caterina Balivo è senza freni su Instagram. Che la prossima avventura lavorativa sia quella di critica?

Una Caterina Balivo senza freni quella apparsa nelle ultime stories di Instagram. Dopo aver dato l’addio al programma Vieni da me, ne futuro della conduttrice ci sono nuove avventure. Tra queste, forse, una nuova veste: quella di critica d’arte.

Su Instagram Caterina Balivo è incontenibile, e con la spontaneità che la contraddistingue dopo aver condiviso con i suoi follower i risultati del nodulo del piede, continua a condividere riflessioni, prese di coscienza e ‘scomode verità’. Tutto sempre con il sorriso.

Partiamo dalle riflessioni: entrando in un palazzo della capitale, la conduttrice è rimasta affascinata dalla sua bellezza e così ha deciso di condividere con i suoi fan un pensiero.

“Diciamocela tutta, gli appuntamenti romani sono sempre meravigliosi perché in qualsiasi palazzo tu entri si respira la storia – ha raccontato sorridente – Ragazzi, diciamo la verità, abbiamo tanti critici d’arte. In Italia sono tutti maschi… quasi quasi… divento critica d’arte”

Non è la prima volta che la Balivo mostra le bellezze architettoniche di Roma, che sia questa la nuova avventura lavorativa che l’attende dopo l’addio a Vieni da me? La bella conduttrice svela questa possibilità con un sorriso malizioso che lascia aperte tutte le possibilità. E se forse la vedremo nei panni di critica d’arte, quello che è certo (e arriviamo alle prese di coscienza) è che alcuni membri della sua famiglia non ne vogliono proprio sapere di entrare a far parte del mondo social!

La Balivo riprende suo padre intento a mangiare delle fragole provenienti dal suo giardino, e incalzato da alcune domande delle figlia risponde con tono basso. “Ma perché rispondi in modo scocciato?! Non vuoi essere ripreso?!” chiede Caterina e alla risposta affermativa del padre la conduttrice rassegnata racconta “Niente, mi devo rassegnare la mia famiglia non è per niente social!”.

E arriviamo all’ultima ‘scomoda verità’: Caterina Balivo ha la cellulite. Tra le stories pubblicate, ce n’è una che vede la conduttrice sottoporsi ad un massaggio di bellezza alle gambe. “Come va la mia cellulite – chiede alla massaggiatrice – Puoi rispondere sinceramente tanto lo sanno che ce l’ho!”

Insomma Caterina Balivo appare senza freni e in splendida forma su Instagram, più raggiante che mai. Pronta per le nuove avventure che la attendono.

Crediti foto@Kikapress