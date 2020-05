Un Claudio Lippi decisamente diverso quello che appare sui social: in due anni ha perso ben 20kg, ma qual è il segreto della sua ritrovata forma fisica?

74 anni e una ritrovata forma fisica eccezionale: Claudio Lippi ha perso 20 Kg in due anni. Ma qual è il suo segreto? Una nuova dieta? tanta attività fisica o semplicemente l’amore?

Claudio Lippi ha perso 20 kg, irriconoscibile in tv: ecco il suo segreto

Prima del lockdown ai tanti fan de La prova del Cuoco non sarà sfuggita la nuova forma fisica di Claudio Lippi. Visibilmente dimagrito, con un fisico longilineo, qualcuno ha addirittura pensato che dietro a questa trasformazione ci fossero motivi di salute. A tranquillizzare tutti è lo stesso conduttore, che dal suo account Instagram, durante la puntata de ‘La vita in diretta’ di qualche settimana fa e in un’intervista rilasciata al settimanale Intimità, ha spiegato di stare bene e di aver ‘semplicemente’ deciso di rimettersi in forma.

20 kg persi in due anni non con una particolare dieta, ma grazie all’amore e alle attenzioni della moglie Kerima. Lippi ha fatto ordine nel suo modo di mangiare, prestato attenzione alle dosi e ai condimenti. Il conduttore che da quasi venti anni ha quattro bypass al cuore, ha semplicemente deciso di mettersi in riga per godersi a pieno la vita. Non si tratta di una seconda giovinezza per lui, ma di una vera e propria giovinezza.

“Nessuna dieta. Sono dimagrito grazie alle attenzioni di mia moglie. Mi ha semplicemente tolto il disordine alimentare che avevo: fritti, condimenti, il pane, la pizza, la birra, o meglio, ho ridotto di parecchio questi alimenti. Sono le dosi e i condimenti che fanno la differenza. Oggi mangio di tutto però in dosi ridotte.”

Claudio Lippi e Kerima sono sposati dal 1989 e dalla loro unione sono nate Federica e Maya. Non è sempre stato tutto rose e fiori il loro matrimonio, si sono anche allontanati per un po’ per poi ritrovarsi. Ed è proprio grazie al sostegno della moglie se Lippi è riuscito a ritrovare una buona forma fisica e a superare i tanti ostacoli che la vita gli ha presentato.

“Grazie a mia moglie – ha dichiarato Lippi – che mi ha spinto nei momenti più difficili a non mollare e ad avere maggiore autostima, grazie a Federica e a Maya, non sto vivendo una seconda giovinezza ma una vera giovinezza, ho più passioni e più stimoli adesso di un tempo”.

Crediti foto@Kikapress