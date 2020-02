Tra gli ospiti fissi del serale di Amici 19 di Maria De Filippi, potrebbe esserci una della coppie artistiche più amate. Sarà effettivamente così?

La diciannovesima edizione del serale di Amici potrebbe avere come ospiti fissi una delle coppie artistiche più amate: Al Bano e Romina Power. E’ questa l’indiscrezione che nelle ultime ore circola sul web.

Colpaccio di Maria De Filippi a Amici 19: saranno davvero ospiti fissi?

Il prossimo 28 febbraio tornerà in prima serata Amici 19, il programma di Maria De Filippi che negli anni ha lanciato tantissimi artisti di successo. A tenere banco in queste ore, è il toto nomi degli ospiti che saranno fissi nel programma. E tra i nomi spuntano quelli di Al Bano e Romina Power. Se venissero confermati si tratterebbe di un bel colpo per la De Filippi, visto l’immenso amore e successo che il duo continua a riscuotere.

In un’intervista rilasciata al conduttore Vito Diomede, Al Bano racconta quali siano i suoi progetti futuri e parla proprio di una trasmissione che ci sarà il 28 febbraio. Nel video che Diomede ha pubblicato sulla sua pagina Facebook, il leone di Cellino San Marco dice:

“Devo dare una notizia che è molto piacevole per me. Nel senso che sono stato chiamato per sei trasmissioni e una di queste capita il 28 febbraio. Data in cui era prevista una mia apparizione a Mola di Bari.”

La conferma che si tratti proprio di Amici 19 ancora non c’è, ma manca poco e lo scopriremo!

Crediti foto@Kikapress, @RedCommunications