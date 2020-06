Il Presidente degli Stati Uniti Donal Trump, ha spento 74 candeline. Tanti i messaggi di auguri arrivati, ma un mistero riguardante Melania ha oscurato il compleanno.

Donald Trump ha spento 74 candeline, e mentre gli impegni elettorali per concorrere per un suo secondo mandato stanno prendendo il via, un mistero avvolge sua moglie Melania.

Compleanno di Donald Trump, mistero su Melania: il dettaglio

E’ in pieno fermento elettorale Donald Trump, che in queste settimane sta ricominciando la sua campagna elettorale per concorrere per un secondo mandato. Il 14 giugno, è stato il suo compleanno e la prima a fargli gli auguri è stata sua figlia Ivanka, avuta dal primo matrimonio con Ivana Trump. Ivanka ha deciso di celebrare il compleanno del padre affidando ad ogni suo profilo social un tenero ricordo.

Visualizza questo post su Instagram Happy Birthday Dad! We love you! 💛 Un post condiviso da Ivanka Trump (@ivankatrump) in data: 14 Giu 2020 alle ore 7:43 PDT

Anche Eric, terzogenito di Trump, ha affidato ai social gli auguri per il papà.

Visualizza questo post su Instagram Happy Birthday Dad! We love you very much! @realDonaldTrump Un post condiviso da Eric F. Trump (@erictrump) in data: 14 Giu 2020 alle ore 4:27 PDT

Tutta questa dolcezza è un po’ oscurata da un mistero che riguarda la moglie del Presidente degli Stati Uniti: Melania. Non ci sono messaggi d’auguri social da parte della First Lady, che sceglie quindi il silenzio. L’ultimo post pubblicato sul suo profilo risale a qualche giorno fa. Riservatezza o ‘problemi di coppia’?

