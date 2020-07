Il 1° luglio Diana avrebbe compiuto 59 anni e in questa occasione il Principe Harry ha reso omaggio a lei e ai suoi insegnamenti attraverso un dolcissimo messaggio per premiare i vincitori dei Diana Awards: cos’ha rivelato sulla madre scomparsa

Compleanno di Diana, Harry ricorda la madre così

Se Diana fosse stata ancora viva, il 1° luglio avrebbe spento 59 candeline e trascorso il compleanno in compagnia dei suoi figli e circondata dai nipoti, ma Lady Spencer si è spenta a soli 37 anni dopo un grave incidente a Parigi e William e Harry da allora non fanno che commemorare la sua memoria, nonostante la distanza geografica e di prospettive che li divide oggi.

Ieri Harry ha registrato un toccante videomessaggio per la premiazione dei Diana Awards, il noto riconoscimento dato ai giovani che si sono impegnati in progetti umanitari e solidali a favore dei meno fortunati: nelle immagini ha palesato emozione e commozione nel ricordare la determinazione di Diana nel combattere per i diritti dei più deboli e lo ha fatto anche a nome di William.

“Sono così incredibilmente orgoglioso di celebrare queste premiazioni in quanto onorano l’eredità di mia madre e tirano fuori il meglio da persone come voi. State tutti facendo un lavoro così incredibile in un momento di grande incertezza, in voi ho trovato il potere e l’ispirazione per lasciare un segno positivo nel mondo”.

Lady D., 59° compleanno all’insegna della solidarietà: cos’ha fatto il secondogenito

Così ha esordito da Los Angeles il Duca del Sussex, prima di aggiungere:

“So che mia madre è stata fonte d’ispirazione per molti di voi e posso assicurare che lei avrebbe combattuto al vostro fianco. Come molti di voi, non ha mai preso la via più facile, non ha mai preso quella popolare o quella comoda, ma ha difeso qualcosa e ha difeso le persone che ne avevano bisogno”.

Poi Harry ha introdotto anche Meghan Markle nel videomessaggio ringraziandola per il recente discorso contro il dilagante razzismo:

“Mia moglie ha recentemente affermato che la nostra generazione e quelle che ci hanno preceduto non hanno fatto abbastanza per correggere i torti del passato. Anche a me dispiace. Il razzismo istituzionale non ha posto nelle nostre società, ma è ancora endemico. Il pregiudizio inconscio deve essere riconosciuto senza colpa per creare un mondo migliore per tutti voi giovani”.

Foto@Kikapress