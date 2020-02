Dal suo account Twitter Chef Rubio parla del Coronavirus, con attacchi ironici e anche pungenti alla psicosi collettiva e all'ipocrisia di alcune persone.

Chef Rubio, al secolo Gabriele Rubini, torna con la sua schiettezza e la sua ironia pungente a parlare da Twitter. Questa volta il centro della sua attenzione è il Coronavirus e il panico che sta dilagando.

Coronavirus, Chef Rubio a ruota libera: “Spegnete la tv”

Dal suo account Twitter, Chef Rubio parla a ruota libera del Coronavirus con battute sarcastiche e con attacchi nemmeno troppo velati ad alcuni comportamenti sociali, persone e organi di informazione. Come quello a Roberto Burioni reo per Rubio di fare terrorismo psicologico.

In questi ultimi giorni le notizie sul numero di contagiati e la diffusione del virus tiene banco su tutti i notiziari e le perplessità e le paure da parte dei cittadini aumentano. Cosa dobbiamo fare? Quanto è grave la situazione? E la sindrome da psicosi sta prendendo sempre più piede, tanto da far trovare gli scaffali vuoti ai supermercati per quanto riguarda cibi in scatola e a lunga scadenza.

“Me raccomanno, non fate che uscite eh? Fateve’r bagno co’ l’amuchina prima de metteve a letto”

Me raccomanno, non fate che uscite eh? Fateve’r bagno co’ l’amuchina prima de metteve a letto🦠 pic.twitter.com/Mx2lmxlsxy — Chef Rubio (@rubio_chef) February 23, 2020

Così Chef Rubio, canzona gli utenti, scherzando proprio su questa ansia dilagante. E poi ‘attacca’ i mezzi di informazione, “Se volete sopravvivere spegnete la televisione” dice ai suoi utenti e poi ricorda a tutti che i problemi che affliggono il mondo sono diversi, non solo il Coronavirus.

“Oltre al terrorismo psicologico Covid-19 con cui c’avete ormai infettati, potete parlare anche dei terroristi israeliani che anche stanotte hanno bombardato Gaza?”.

Infine l’attacco’ a coloro che hanno comportamenti sessuali poco sicuri e alla loro ipocrisia nell’essere tanto attenti al Cov 19.

“Che poi fate sesso anale senza protezioni, pompini e cunnilingus come ve presentate, alle prostitute le supplicate di farlo senza condom, cacate e pisciate senza lavavve le mani, e che fate? Ve mettete le mascherine e assaltate i supermercati? Ahahah io boh #COVID #24febbraio — Chef Rubio (@rubio_chef) February 24, 2020

Crediti foto@Kikapress