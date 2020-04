Tra i tanti artisti attivi sui social, Piero Pelù compie un gesto storico per raccogliere fondi per la Protezione Civile e ricorda 'Stiamo a casa!'

Da sempre molto attento e sensibile alla solidarietà e alle cause buone, Piero Pelù ha deciso di compiere un gesto storico e condividerlo con i suoi follower su Instagram e Facebook.

Coronavirus, Piero Pelù lo combatte così: il gesto “storico” su Instagram

Leggi anche: >> IL FIGLIO DELLA GIORNALISTA RAI SCONFIGGE IL CORONAVIRUS: COME STA ORA? IL DRAMMATICO RACCONTO: “SANGUE DALLA BOCCA”

In questi giorni di clausura i protagonisti del mondo della musica e dello spettacolo sono molto attivi sui loro social, per cercare di infondere coraggio e fare compagnia ai tantissimi follower e non solo. Non fa eccezione Piero Pelù, leader dei Litfiba che ha deciso di essere molto più attivo sui social rispetto al suo solito.

Leggi anche: >> COVID-19: POCA VITAMINA D RENDE PIÙ FACILE ESSERE CONTAGIATI? L’IPOTESI AL VAGLIO

Messaggi di positività e incoraggiamento quelli che arrivano dal rocker toscano, che ha deciso di compiere anche un gesto storico per lui e rompere quella che è la sua routine. Di cosa si tratta? Si è lavato i capelli!

No non si è trattato di un pesce d’aprile, è tutto vero e d’altronde quando si tratta di solidarietà Pelù non scherza mai. Il video, in diretta, che lo immortala nell’eclatante gesto è stato fatto per raccogliere donazioni da dare in beneficienza alla Protezione Civile, impegnata in prima linea nell’emergenza da Coronavirus. Alcuni potrebbero chiedersi: dove sta l’eccezionalità del gesto?

Chi conosce il leader dei Litfiba sa che lui ha un rapporto tutto particolare con i suoi capelli e che li lava una volta l’anno o solo con casi eccezionali. E questo è decisamente uno di quei casi. Piero Pelù è certo che la bellezza della sua lunga chioma stia proprio nel fatto che i capelli non siano stressati da frequenti lavaggi. Un gesto storico quello di condividere questo rituale con tutti i suoi fan e di grande impatto emotivo.

Leggi anche: >> COVID-19 RESTA NELL’ARIA PER 3 ORE? CON QUESTE PRECAUZIONI CI PROTEGGIAMO DAVVERO

Pelù nel video a mostrato ‘la miscela micidiale ma naturale’ come ha sottolineato, con cui si è preso cura della sua chioma. Uno shampoo fatto con scaglie di sapone di marsiglia e avocado “Sto facendo un esperimento, sono la vostra cavia e lo faccio per voi, per la Protezione Civile” racconta con ironia. Prima di procedere però, ha voluto fare il punto della situazione e mandare un messaggio a tutti quanti.

“Mi raccomando stiamo a casa, non facciamo caxxate proprio ora. Questo virus è un figlio di puxxxxa di quelli mai visti. (…) Aiutiamo le persone più indigenti perché quando c’è tanta povertà la mafia ingrassa e questo non è ammissibile”.

Se siete curiosi di scoprire la riuscita del sapone fatto in casa da Piero Pelù, e perché no prendere la ricetta, non vi resta che gustarvi il video!

GUARDA QUI IL VIDEO INTEGRALE DI PIERO PELU’ E DEL SUO GESTO STORICO!

Crediti foto@Kikapress