Il Coronavirus ha scosso le coscienze anche dei vip, le cui reazioni stanno animando le discussioni social sulla situazione italiana: il parere di Rita Dalla Chiesa, Cicciolina e Facchinetti

Coronavirus, le reazioni dei vip: dalla psciosi all’invito ad informarsi

Com’era prevedibile, a tenere banco sui social oltre alla conta di vittime e contagiati dal Coronavirus spuntano anche le forti reazioni dei vip nostrani che, grazie al loro ruolo e alla visibilità, stanno animando parecchio le discussioni in rete a proposito della situazione italiana.

Rita Dalla Chiesa su Twitter ha tuonato:

“Io capisco il diritto alla privacy. Ma se tengono nascosti i nomi delle persone “sospette”, il contagio si allarga come un cerchio nell’acqua… Chi è’ entrato in contatto con quelli ricoverati, ha il diritto di saperlo, per potersi far controllare”. https://twitter.com/ritadallachiesa/status/1230916953994342406

Ancor più allarmista è stata Cicciolina che ha commentato una notizia dell’Ansa ottenendo però diverse critiche. Ilona Staller, infatti, ha immaginato uno scenario dalle tinte apocalittiche:

“Dio mio che strage!!! Moriremo come le mosche d’estate. Situazione molto grave e preoccupante”.

Coronavirus, le reazioni dei vip spiazzano tutti: critiche a Cicciolina

L’ex onorevole è stata tacciata da più di qualche utente di esasperare volontariamente la situazione e aumentare la psicosi per ottenere like e visibilità in più.

Francesco Facchinetti ha invece mostrato una certa indignazione per come è stata gestita l’emergenza in Italia:

“Sono veramente basito. Bastava fare la cosa più logica del mondo: mettere in quarantena tutte le persone che arrivavano dalla Cina. Visto che in certi casi non ci sono neanche i sintomi, ecco cosa bisognava fare: QUARANTENA PER TUTTI!” https://twitter.com/frafacchinetti/status/1231138788291862530

Ma non manca l’ironia in rete con Vittorio Feltri che al posto della “pericolosa” stretta di mano propone di passare al saluto romano o l’autore tv Peppi Nocera che ripropone un video virale in rete di Naomi Campbell con mascherina, guanti e disinfettante che pulisce il suo sedile prima di prendere il volo.

Niente allarmismi ma solo gratitudine, infine, da parte di Alessandra Amoroso che ha invitato i fan ad informarsi tramite i canali ufficiali e ha ringraziato chi sta dando una mano:

“Un pensiero a chi è coinvolto nei casi di Corona Virus in Italia. Grazie a tutti gli operatori sanitari per il loro servizio. Mi raccomando: informiamoci ascoltando gli enti competenti!

Un abbraccio da me e dalla Big!”

Foto@Kikapress/Shutterstock