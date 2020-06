L’ex di Harry distrugge la Royal Family: “Vivere con lei fa paura”

Cressida Bonas era ad un passo anni fa dal convolare a nozze con Harry, poi la decisione di lasciarlo: colpa della Regina? “Vivere nella Royal Family fa paura”

Harry nei guai, la ex Cressida Bonas spiffera tutto

Il passato sentimentale del Principe Harry è stato piuttosto travagliato: una delle sue ex più famose, Cressida Bonas, sta per convolare a nozze con un ragazzo di nome Harry e avrebbe intrapreso una proficua carriera d’attrice. Il parallelo con Meghan Markle è naturale, ma a quanto pare la Bonas non sarebbe riuscita a fare il passo in più dell’attuale moglie di Harry e a sposarlo.

I due sono stati insieme dal 2012 al 2014, poi lei, guardando il tour in Australia e Nuova Zelanda di William e Kate – con Baby George al seguito – costantemente ripresi e fotografati, si sarebbe resa conto che la vita da principessa non le si addiceva affatto.

In una intervista di qualche tempo fa al Daily Telegraph australiano, infatti, la Bonas ha confessato i reali motivi che l’hanno spinta a tirarsi indietro:

La ex fidanzata di Harry confessa: ecco perché ho lasciato il Principe

“La paura di fallire, del rifiuto, la paura di sbagliare e anche quella di non essere perfetta…penso che queste paure mi abbiano limitato molto durante certi periodi della mia vita”.

Cressida ha fatto intendere che vivere all’interno della Royal Family non è tutto rose e fiori ma può essere terrorizzante. Ad aver avuto lo stesso sentimento di terrore – salvo poi essersene pentita – anche l’altra storica ex di Harry Chelsy Davy, che tra alti e bassi frequentò la Regina e la sua ingombrante famiglia tra il 2014 e il 2010.

Presente al royal wedding di William e Kate e osservando quanta pressione mediatica avevano addosso i Duchi di Cambridge, avrebbe optato per la fuga incondizionata da Harry lasciandolo col cuore spezzato.

E che dire di Meghan? Inizialmente sembrava avere il carattere per tener testa a Sua Maestà e a tutte le tradizioni da rispettare per essere accettata nella Royal Family, poi nel celeberrimo documentario “Harry and Meghan. An African Journey”, ha confessato che la vita di corte era dura:

“Esisto ma non vivo, non sto troppo bene” e per questo venne pesantemente criticata.

Da lì conosciamo tutti la svolta arrivata con la Megxit e la nuova vita a Los Angeles lontani dalle pressioni dirette della Regina ma sempre sorvegliati speciali.

Foto@Kikapress