Diletta Leotta gela tutti, la verità sul furto in casa: “I ladri…”

La bella conduttrice di DAZN è intervenuta su Instagram stufa di leggere notizie false sul suo conto e sul furto in casa subito qualche giorno fa: ecco la verità di Diletta Leotta e la frecciatina a giornalisti e paparazzi

Stufa delle fake news, la conduttrice sbotta sui social: cos’ha svelato sul furto in casa

Diletta Leotta avrà certamente messo in conto un certo disturbo da parte di giornalisti e paparazzi e un notevole sacrificio della propria vita privata per arrivare al successo e alla popolarità. Tuttavia anche lei, certe volte, palesa malcontento e frustrazione quando viene circondata di fake news, come sta succedendo per il furto in casa che ha subito qualche giorno fa.

La bellissima conduttrice di DAZN, stando a quanto hanno riportato i media, avrebbe perso oltre 150mila euro tra gioielli, Rolex e contanti nel suo appartamento a Corso Como a Milano, ma a quanto pare le cose non stanno propriamente così.

È lei stessa a sentirsi in dovere di intervenire pubblicamente per mettere i cosiddetti puntini sulle i e far emergere la verità.

Diletta Leotta, il commento stizzito contro i paparazzi dopo il furto

Un’altra questione che proprio in questi giorni ha visto balzare Diletta Leotta agli onori della cronaca è il pancino sospetto immortalato da alcuni paparazzi che ha fatto gridare – come di consueto – ad una dolce attesa con il compagno Daniele Scardina.

Stufa delle malelingue, delle illazioni che rimbalzano sul web sul suo conto e delle supposizioni infondate sulla sua vita privata, la conduttrice ha così messo a tacere tutti pubblicando un commento a tratti stizzito e a tratti ironico sulle sue IG Stories:

“Tempismo e fantasia. I settimanali sanno cose che io non so, nuovi amori, dolci attese e somme assurde rubate in casa. Peccato che l’unica cosa vera sia stato il furto nell’unico momento in cui, sotto casa mia, voi amici paparazzi non c’eravate. I ladri dovevate immortalare… Ci saremmo divertiti tutti di più”.

Queste le parole della sexy 29enne catanese, esasperata nel leggere bufale che la riguardano che per un attimo le hanno fatto perdere il suo incantevole sorriso.

