Domenica In, la Venier annuncia i Ferragnez ma Chiara non c’è: polemiche Foto

Ospite via Facetime di Mara Venier a Domenica In, Fedez ha parlato del bel progetto che lo vede coinvolto con Chiara Ferragni, peccato che l’influencer non si sia presentata in video anche se annunciata dalla conduttrice. Il web si chiede perché