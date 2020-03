Emma Marrone, 10 anni di carriera: il pensiero a Maria De Filippi

Sono già trascorsi 10 anni da quando Emma Marrone ha messo il primo mattoncino per una fulgida carriera: le bellissime parole a Maria De Filippi, cosa le ha scritto

Emma festeggia così 10 anni di carriera

Oramai è una cantante con la “c maiuscola”, che ha riempito palazzetti, vinto decine di dischi d’oro e di platino e venduto milioni di copie: prima di mettere in piedi una carriera inarrestabile, Emma Marrone era una aspirante musicista che 10 anni fa si presentò e vinse Amici di Maria De Filippi.

In 10 anni, che sembrano volati per quanti l’hanno seguita e sostenuta sin dagli esordi, di strada la 35enne ne ha fatta e non solo professionalmente parlando: la sua è stata una continua battaglia di riaffermazione personale, in primis contro chi non credeva in lei, poi contro la malattia, le delusioni amorose, il gossip.

Ma Emma Marrone – come direbbe Vasco – è ancora qua… eh già e per questo motivo non ha potuto non esprimere la sua immensa gratitudine a chi c’è sempre stato. Su Instagram, infatti, la bella @Real_Brown si è lasciata andare a un post pieno di nostalgia verso Maria De Filippi prima di tutto:

10 anni tondi tondi.

Questa foto è stampata nel mio cuore.

Sarò sempre grata a Maria per aver percepito il mio “talento” e a chi come lei ha sempre saputo guardare “oltre”.

Emma Marrone 10 anni di carriera: ma non ha intenzione di fermarsi

Tenace e determinata, Emma ha sottolineato poi di non essersi comunque mai arresa:

Poi mi sono rimboccata le maniche e non mi sono mai fermata.

Sono davvero orgogliosa di me stessa.

Sono una Cantante

Infine l’artista ha voluto ricordare a tutti che il meglio deve ancora venire e che presto “lo vivremo insieme, vi aspetto sotto al palco”.

Migliaia i post di affetto e congratulazioni a partire dall’amica di sempre Alessandra Amoroso:

“Mamma mia piccinna mia…con te da quel giorno 💪🏻❤️ ti voglio molto bene ma tu l’hai SEMPRE saputo”