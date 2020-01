Gabriele Muccino ha voluto difendere Emma Marrone dalle critiche del web nei panni di attrice nell’ultimo film del regista: ecco come ha risposto a una hater

Emma Marrone attrice nel film di Muccino: piovono critiche

“Gli anni più belli” di Gabriele Muccino uscirà nelle sale italiane a ridosso di San Valentino, il prossimo 13 febbraio: protagonisti dell’ultima pellicola del regista Claudio Santamaria e Emma Marrone. Vederla nei panni di attrice per il web è stato un colpo inaspettato e non sono mancate le critiche da parte di detrattori più o meno preparati che fanno fatica a spiegarsi la scelta di Muccino.

Il regista ha così voluto chiarire le cose in un lungo post su Instagram in cui ha esaltato le qualità e il carisma della cantante e ricordato agli scettici che prima di avere la parte da protagonista, Emma Marrone ha dovuto sostenere un provino.

“Ho voluto Emma Marrone per il mio film perché il suo viso mi ha inizialmente attratto molto. Lo trovavo estremamente cinematografico. Poi, una volta che ci siamo incontrati, le ho chiesto se avrebbe voluto provare a fare un film come attrice. Ma le ho anche detto che non avrei potuto prenderla al buio, senza un provino che mi confermasse il suo talento. Lei ha risposto: sì, faccio tutto”.

Emma Marrone attrice, Muccino la difende dagli attacchi: quella risposta asfalta la hater

Nel post si apprende che il provino di Emma Marrone come attrice è stato ampiamente superato e che “il talento di Emma è stato evidente dalla prima lettura”.

Peccato che a rovinare il messaggio che si è concluso con “è stata una bellissima gioia lavorare insieme” ci abbia pensato una utente talmente diretta da commentare:

“Comunque abbiamo una marea di attrici Muccino glielo volevo ricordare eh”.

La replica del regista, che prima di tornare in Italia ha avuto anche successo a Hollywood lavorando con le più grandi star, non si è fatta attendere e ha gelato tutti. Muccino ha zittito la hater con una buona dose di sarcasmo: “Grazie per avermelo ricordato. Sa è il primo film che faccio…”

