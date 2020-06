La conferenza stampa di Giuseppe Conte sulla cosiddetta e tanto attesa fase 3 ha tenuto milioni di italiani con un occhio incollato alla tv e l’altro ai social: nel mirino del piano di rilancio ideato dalla squadra di Governo non solo i contenuti concreti, le riforme e gli investimenti ma anche i comportamenti, gli sguardi, le inquadrature relative al discorso del Premier.

D’altronde in questi mesi Conte è diventato a tratti un sex symbol, un influencer, un soggetto da trend topic e dunque da tenere “sotto controllo”. Insieme a lui e precisamente alla sua destra il portavoce Rocco Casalino che, stando ai numerosi commenti scovati sui social, ha avuto la sua bella fetta di visibilità durante la conferenza stampa del 3 giugno.

Leggi anche: >> ROCCO CASALINO STIPENDIO, LA CIFRA STELLARE CHE GUADAGNA: IL PORTAVOCE PIÙ RICCO DI GIUSEPPE CONTE

Un tweet su tutti è quello di Luca Bizzarri che ha commentato tecnicamente l’inquadratura totale di Conte e Casalino nel cortile di Palazzo Chigi:

“Ma questa inquadratura che, ve lo dico perché è il mio mestiere, è studiata APPOSTA per far entrare Casalino nell’inquadratura (è tutta sbilanciata, perché? Lo ha chiesto lui?) non rende tutto clamorosamente, ma clamorosamente, ridicolo?”