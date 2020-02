Gaffe di Mara Venier a Domenica In su Irene Grandi: la reazione di Bugo

La puntata del 16 febbraio di Domenica In è stata piena di gaffe: Mara Venier ne ha fatta una clamorosa con Bugo parlando di Irene Grandi: cos’è successo, gelo tra il pubblico

Gaffe di Mara Venier, Irene Grandi chi? Bugo spiazzato

A Domenica In continua anche a una settimana dalla fine di Sanremo a tenere banco la lite tra Bugo e Morgan: il primo è stato l’ospite d’eccezione di Mara Venier che gli ha lasciato spazio per spiegare ancora una volta cos’è successo sul palco dell’Ariston, poi la conduttrice si è resa protagonista di una gaffe clamorosa.

Bugo si è dapprima confrontato con Giampiero Mughini, Pierluigi Diaco e la sorella di Morgan in collegamento, poi si è esibito sulle note di “Sincero”, ottenendo una ottima partecipazione del pubblico presente.

Prima di congedarlo, Mara Venier a bruciapelo gli ha chiesto quale fosse il brano preferito che ha sentito nell’ultimo Sanremo.

“Il livello era davvero alto. La prima che mi aveva colpito quella di Irene Grandi” ha risposto con sicurezza il cantautore, ma Mara Venier, con espressione interdetta, ha replicato di getto:

“Irene Grandi? Non c’era Irene Grandi”.

Gaffe di Mara Venier giustificata: la conduttrice non stava bene

Gelo a Domenica In, poi la zia Mara è stata ripresa dal pubblico e corretta dagli autori così, per farsi perdonare della gaffe ha chiesto scusa alla toscana che – lo ricordiamo – ha portato “Finalmente io” sull’Ariston, invitandola domenica prossima.

La gaffe di Mara Venier è stata senz’altro dovuta al suo stato di salute non ottimale: la conduttrice, infatti, ha ammesso a più riprese durante la puntata di non sentirsi bene a causa della febbre, ma stoicamente è andata avanti regalando agli spettatori numerosi momenti di grande divertimento. Inutile dire che, nonostante le sviste e gli scivoloni, la zia Mara ha ricevuto una valanga di complimenti sui social per la sua spontaneità e la capacità di mettersi continuamente in gioco portando sé stessa in tv.

foto@Kikapress