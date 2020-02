Giancarlo Magalli su Adriana Volpe: la svolta, pronti alla pace?

Giancarlo Magalli pronto a fare pace con Adriana Volpe? Stando alle ultime dichiarazioni si intravede uno spiraglio di cielo azzurro all'orizzonte

“Io ero un po’ più intollerante, lo ammetto, nel senso che c’erano delle cose che mi davano abbastanza fastidio”

Così Giancarlo Magalli ricorda il periodo che portò alla famosa lite con la collega de i Fatti Vostri Adriana Volpe, oggi concorrente del GF Vip. Lite che è arrivata in tribunale e il cui fascicolo è ancora aperto. Il giornalista e conduttore Rai, si è detto però pronto a fare pace. Certo non immediatamente, ma un giorno si. Sono stati anni faticosi quelli passati con la Adriana Volpe, ha raccontato Magalli alla Ventura, perché entrambi non riuscivano a trovare il giusto equilibrio e la serenità per lavorare in armonia.

“Abbiamo lavorato insieme otto anni,- ricorda il conduttore – sono stati un po’ faticosi perché quando non vai d’accordo con qualcuno, certamente un po’ si fa fatica. Anche un piccolo difetto, prolungato nel tempo, diventa insopportabile. Noi alla fine abbiamo preso strade diverse, quindi credo che anche lei si senta più sollevata”

Poi racconta di averle mandato dei messaggi di pace, ma lei resta sulla sua posizione “Per carità, io la giustifico, la capisco, capisco tutto, non ce l’ho con lei, spero che un giorno faremo pace.”

