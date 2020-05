Gianluca Vacchi padre a 52 anni, l’annuncio a sorpresa su Instagram

Annuncio a sorpresa su Instagram agli oltre 15 milioni di followers per la Festa della Mamma: Gianluca Vacchi sarà padre a 52 anni, la fidanzata Sharon Fonseca è incinta. Il video da quasi 2,5 milioni di views

Gianluca Vacchi padre, influencer mai così emozionato

Per alcuni più di altri la Festa della Mamma è stata più speciale del solito: sui social tanti vip hanno postato foto con le loro madri ricoprendole di complimenti e ringraziandole per ciò che hanno fatto per loro, mentre Gianluca Vacchi si è presentato agli oltre 15 milioni di followers insieme alla fidanzata Sharon Fonseca per un annuncio a sorpresa.

L’imprenditore e influncer, infatti, ha fatto sapere in un messaggio in inglese che la bellissima venezuelana che frequenta dalla primavera del 2018 è in dolce attesa:

“Oggi è la festa della mamma e ovviamente i miei primi pensieri vanno a mia mamma. Voglio dire anche che la mamma perfetta per mio figlio è Sharon. E sono molto felice di annunciare e condividere con voi la notizia: io e Sharon aspettiamo un bambino e lei sarà la mamma che ho sempre sognato”.

Gianluca Vacchi sarà presto padre: a 52 anni la sua vita si appresta a cambiare radicalmente

Visibilmente emozionato, Gianluca Vacchi ha così condiviso con i suoi tantissimi seguaci la bella notizia che gli sconvolgerà la vita: padre a 52 anni e con una compagna di 28 anni più giovane, il bolognese rinuncerà ai balletti sfrenati, ai party all night e ai dj set su lussuosissimi yacht?

Immaginarlo prendersi cura di un bambino può fare strano a molti considerando che i video che normalmente posta sono sempre piuttosto eccentrici o adrenalinici, tuttavia alla notizia della prossima paternità, il web è esploso in congratulazioni a non finire.

Il video, pensate, ha raccolto quasi 2,5 milioni di visualizzazioni e oltre 20mila commenti, tutti sulla stessa lunghezza d’onda… E anche noi ci accodiamo alle felicitazioni indirizzate a Mr. Enjoy e alla modella e blogger venezuelana.

Foto@Kikapress