Durante il weekend, Giulia Salemi ha avuto un crollo emotivo dovuto alle nuove disposizioni governative sul Coronavirus lamentando di non poter riabbracciare la famiglia e trascorrere il compleanno da sola

Giulia Salemi, lo sfogo su Instagram: triste e agitata per il Coronavirus

Sono giorni strani, sospesi e surreali per tutti e il nervosismo accumulato a causa della tensione generale può mietere anche vittime illustri come Giulia Salemi che lo scorso weekend si è lasciata andare ad un pesante sfogo su Instagram generato dall’emergenza Coronvavirus e dalle nuove disposizioni varate dal governo per limitare il contagio.

La showgirl, infatti, ha pubblicato una serie di stories sul suo account rivelando ai followers di sentirsi devastata e annichilita per non poter rivedere la sua famiglia – che attualmente è a Piacenza – e per la concreta possibilità di trascorrere il suo compleanno da sola, senza le persone care intorno.

“Sono qui a Milano da sola – ha spiegato la 26enne su Instagram – I miei amici sono tornati nelle rispettive città, mentre la mia famiglia è a Piacenza. Sono bloccata qua. Senza la mia famiglia, il mio papà e la mia mamma. Un conto è decidere di non andare. Un altro conto è un divieto imposto dallo Stato”.

E ancora: “Un mese da sola… Non potrò festeggiare il mio compleanno. Io, sono onesta, sono molto triste e agitata”.

Giulia Salemi in lacrime per il Coronavirus, la reazione dei vip

Rispetto a lei, molti sono i vip che hanno iniziato una campagna social lanciando l’hashtag #iorestoacasa.

Da Jovanotti che chiede consigli ai fan su cosa leggere o guardare in tv, a Tiziano Ferro che suggerisce a tutti di essere “generosi con voi stessi, prendetevi anche il tempo che non avete” passando per Fiorello, Emma, Chiara Ferragni e tanti altre star che stanno dando a tutti il buon esempio evitando contatti esterni.

Foto@Kikapress