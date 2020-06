Nonostante Lady Diana perse la vita in compagnia di Diodi Al-Fayed, chi la conosceva meglio sa che il suo più grande amore era un altro: non il ricco figlio del fondatore di Harrods, né tantomeno Carlo, ma un chirurgo rimasto sempre in disparte

Lady Diana e Hasnat Khan, l’unico che conquistò il suo cuore

Quando fu chiaro a tutti che il matrimonio tra Lady Diana e Carlo fosse solo di facciata, i diretti interessati decisero di non fare più nulla per mantenere le apparenze e i flirt della Spencer divennero pane quotidiano per i tabloid. La principessa madre di William e Harry collezionò molti amori passeggeri, più o meno veritieri e chiacchierati e perse la vita – lo sappiamo – con Dodi Al-Fayed, figlio del magnate di Harrods Mohamed.

Eppure, secondo diversi rumor – confermati dal caro amico, maggiordomo e confidente personale Paul Burrell, non fu lui il grande amore di Diana. Carlo non seppe mai conquistarla sul serio – non ci provò mai, a dire il vero, troppo impegnato a barcamenarsi tra la passione per Camilla Parker-Bowles e il rispetto verso la madre e gli obblighi della monarchia – e la giovane Spencer soffriva per questa carenza di attenzioni.

Chi era Hasnat Khan e perché non sposò mai Lady Diana

Il vero amore di Lady Diana arrivò per caso e fu una folgorazione, un vero e proprio colpo di fulmine. Era il 1995 e si trovava in ospedale insieme alla sua agopunturista Oonagh Toffolo, che stava aspettando di ricevere notizie sul marito Joseph, operato al cuore. Il cardiochirurgo che seguiva l’uomo era Hasnat Khan si presentò alla Toffolo spiegandole che era necessario un nuovo intervento: in quel momento c’era anche Diana, che il medico pakistano salutò senza grandi cerimonie.

Lady Diana, che non era abituata a passare inosservata, rimase colpita dall’atteggiamento del dottore e confessò all’amica:

“Oonagh, non è bellissimo? E che bel nome, Hasnat Khan”.

Il nome del medico? Lo aveva letto sulle sue scarpe e da quel momento entrò prepotentemente nella sua testa e nel suo cuore. Molto meno, invece, nella sua vita a cui si avvicinò in punta di piedi schivo dei riflettori, diffidente del gossip e non interessato a fare vita mondana.

La voglia di normalità di Hasnat Khan conquistò irrimediabilmente Diana che per circa 2 anni ebbe la fortuna di stargli accanto tra incontri notturni e fughe romantiche nel club di jazz.

Diana e Hasnat al capolinea, colpa di Dodi Al-Fayed?

Le nozze però, non arrivarono mai nonostante la principessa – pronta dopo l’ufficializzazione del divorzio da Carlo – avesse tentato il tutto per tutto cercando di ingraziarsi la famiglia del medico in Pakistan.

Quando lei accettò l’invito di Mohamed Al- Fayed a trascorrere insieme ai figli l’estate a Saint-Tropez, tutto crollò: quel comportamento appare ancora oggi inspiegabile, forse Diana voleva far ingelosire il suo Hasnat salvo poi restare invischiata nell’infausto destino che tutti ben conosciamo.

Foto@Kikapress