Gwyneth Paltrow, e la candela al profumo di orgasmo: l’ingrediente segreto

Gwyneth Paltrow lancia una nuova candela: dopo quella al profumo di vagina arriva la candela al profumo di orgasmo. Ecco gli ingredienti

‘Oops!.. I did it again’ cantava qualche anno fa Britney Spears, ed è quello che ha fatto Gwyneth Paltrow. Dopo aver messo in commercio la candela al profumo di vagina, l’attrice ne ha realizzata un’altra: ‘Smells Like My Orgasm’, ovvero ‘Profuma come il mio orgasmo’.

Gwyneth Paltrow, pronta la candela al profumo di orgasmo: ecco “l’ingrediente” segreto

Leggi anche: >> LE POSIZIONI MIGLIORI A LETTO PER PERDERE PESO: ECCO COME BRUCIARE PIÙ CALORIE

Ospite di Jimmy Fellon al Tonight Show, Gwyneth Paltrow ha colto l’occasione per presentare la sua nuova candela. Dopo quella al profumo di vagina, nata per creare una sorte di manifesto femmista punk-rock (come racconta lei stessa) arriva quella al profumo di orgasmo.

.@GwynethPaltrow reveals the newest Goop candle scent is called “This Smells Like My Orgasm” #FallonAtHome pic.twitter.com/pbohlTXh8O — The Tonight Show (@FallonTonight) June 17, 2020

Che qualcosa stesse bollendo in pentola era chiaro. L’attrice durante il lockdown aveva pubblicato su Instagram in un post un promemoria: ‘fare più uova di vagina e candele‘.

Visualizza questo post su Instagram Apples interpretation of my to-do list #quaranteen Un post condiviso da Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) in data: 14 Apr 2020 alle ore 8:51 PDT

Ma quali sono gli ingredienti che compongono questo nuovo prodotto? Addio a bergamotto agrumato, geranio e cedro che componevano la procedente candela. Questa volta la Paltrow ha usato pompelmo, neroli e bacche di cassis mature, thé verde, essenza di rosa turca e un ingrediente segreto. Ovviamente niente che possa essere legato al nome della candela; si tratta della polvere da sparo.

Dopo tutto la confezione stessa della candela si ricollega a questo ingrediente: ci sono infatti i fuochi d’artificio. La candela al profumo di orgasmo è in pre-ordine sempre sul sito Goop e come per la precedente il costo sarà di 75$. Le spedizioni della candela inizieranno il prossimo 25 giugno e siamo certi che la storia si ripeterà: quella al profumo di vagina nonostante avesse suscitato diverse critiche e commenti discordanti, andò a ruba e siamo certi che anche per questa sarà altrettanto.

Crediti foto@Kikapress