Harry e Meghan, bocciato il nuovo marchio. E tornano in Inghilterra

Ancora guai e ostacoli per Harry e Meghan che faticano a trovare la loro strada: dopo che il nuovo marchio Archewell è stato bocciato, tornano in Inghilterra: quando li vedremo dalla Regina?

Harry e Meghan, il nuovo marchio non decolla: stop alle buone intenzioni

Quando Harry e Meghan hanno deciso di lasciare la Royal Family per inseguire i loro sogni di libertà e solidarietà, non avevano fatto i conti con la burocrazia: non bastano le buone intenzioni per registrare il nuovo marchio Archewell, che – infatti – è stato bocciato dall’ufficio Brevetti degli States.

Leggi anche: >> HARRY STA MALE, SITUAZIONE PEGGIORATA DOPO LA NASCITA DI ARCHIE: LE PAROLE DEL CHIRURGO RIVELANO IL SUO REALE STATO DI SALUTE

Il brand, successivo al più famoso ma intoccabile Sussex Royal, deriva dall’unione della parola greca Arché – che significa azione – e da Well che richiama gli intenti no profit e benefici dell’associazione del Principe e della consorte Lady Markle, oltre ad essere legato al nome del primogenito Archie.

Leggi anche: >> PERCHÉ KATE E MEGHAN NON SI SOPPORTANO? COLPA DELLA PICCOLA CHARLOTTE, IL MOTIVO (RIDICOLO) DELLA LITE PRIMA DELLE NOZZE

Non sono bastate queste spiegazioni per registrare ufficialmente il marchio, poiché – secondo quanto riportato dal Sun – il modulo compilato dall’ex attrice sarebbe troppo vago tanto da ricevere un avviso di irregolarità da parte dell’esaminatore della domanda.

Quando tornano Harry e Meghan in Inghilterra? Il nuovo marchio è stato bocciato

Oltre alla mancanza di alcuni documenti, insomma, affinché Archewell sia attivo in campo umanitario, Harry e Meghan dovranno approfondire nero su bianco gli obiettivi da raggiungere, le modalità con cui raggiungerli e essere molto meno vaghi di quanto non siano stati.

Leggi anche: >> PROBLEMI DI SOLDI PER HARRY E MEGHAN, RISCHIANO DAVVERO LA BANCAROTTA? ECCO QUANTO SPENDONO A SETTIMANA, LA CIFRA ASSURDA

La charity è stata lanciata in fretta e furia mentre si stavano chiudendo gli accordi sul divorzio dalla Famiglia Reale: i Duchi del Sussex hanno tempo fino al 22 agosto prossimo per completare la domanda e sottoporla nuovamente all’ufficio Brevetti americano.

Intanto è in programma a luglio – per 4/6 settimane – una vacanza a Londra.

Harry è preoccupato in primis per il padre, sente la mancanza degli amici e soprattutto la visita estiva è una promessa fatta alla Regina che tempo fa si era lamentata di non vedere mai il pronipote Archie.

Cosa succederà in quelle settimane? L’incontro tra Harry, Meghan, William e Kate sarà meno ostile di quello avvenuto a marzo?

Leggi anche: >> ECCO IL VIDEO CHE INCASTRA KATE MIDDLETON: WILLIAM GELIDO CON HARRY E MEGHAN, LA MOGLIE LI IGNORA COMPLETAMENTE

Leggi anche Harry, brutto gesto contro Carlo: quella misteriosa figura maschile accanto a lui Il Principe Harry è stato ultimamente dipinto come triste e solitario, ma sarebbe tutt’altro che infelice a Los Angeles, anzi avrebbe trovato anche un “nuovo padre”. Ecco la misteriosa figura maschile con cui ha sostituito Carlo

Foto@Kikapress